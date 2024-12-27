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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城容積弊案，從9月5日被羈押，檢方昨日依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。經移審台北地院審理，經6個小時以上檢辯攻防，今（27）日凌晨裁定3000萬交保，並限制住居。台北地檢署不服將提抗告，民眾黨表示，待檢方正式提出抗告後，會有相關回應。台北地院表示，柯文哲以3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除了200萬元外，並加保800萬元；5人均限制出境、出海、住居，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。柯文哲因京華城案遭羈押114天，今日上午湊足3000萬交保金，於中午12點55分左右步出北院，並未接受訪問。針對北院今天裁定柯文哲等5人交保，北檢表示，收到裁定理由後將依法提出抗告。民眾黨則表示，待檢方正式提出抗告後，會有相關回應。