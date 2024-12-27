數十名粉絲只為了在海景第一排近距離欣賞八三夭28日在南瀛草地音樂會的演出。為維公平並維持活動現場的清潔及品質，南市府今(27)日祭出清場公告，28日早上將執行卡位清場任務，市長黃偉哲也提醒粉絲們強烈大陸冷氣團來襲要做好保暖工作，以最好的狀態來南瀛綠都心欣賞八三夭等11組藝人的精采演出。
黃偉哲更暖心的請工作人員準備暖暖包，適時發給當天的民眾，也不忘提醒依氣象預報活動當天有強烈大陸冷氣團來襲，再次籲請大家，保重身體千萬別著涼，這樣才能好好欣賞心目中偶像帶來的精彩演出，邀請大家一起嗨翻臺南夜空!
遠從台北來的王同學表示，為了追八三夭而來的，他昨天就搭乘高鐵來排隊，對於主辦單位祭出清場公告，他表示支持，因為追星會認識同好，這群同好有會計、有在早餐店工作的、甚至也有公務員，非常多元，他們會保持友好聯繫跟做好資訊分享，他已經入住新營的旅宿，會吃好睡好，一早再到會場排隊，所以非常有信心主辦單位針對以物品佔位清場時他人會在。
王同學也提到追八三夭已經有4年歷史了，對於八三夭的作品滾瓜爛熟，甚至跟工作人員表示依他對八三夭的了解，演唱的曲目一定有哪些，讓主辦單位印象非常深刻。
主辦單位新聞及國際關係處表示，28號草地音樂會當天演出藝人，有八三夭（搖滾天團）、高爾宣OSN（創作男神）、陳忻玥（爆發力女聲）、王ADEN（曾入圍金曲獎最佳新人獎）、PIZZALI（千禧世代的音樂人）、張秀卿（金曲歌后）、ELL&s（全新女團）、Sam Lin林中宣（樂壇才子）、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋、荷蘭美聲歌手馬丁·賀肯斯，11組高知名度藝人輪番開唱，精彩可期，當天主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現。
主辦單位新聞及國際關係處說明，倘若當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看，12月28日晚間民視台灣台(第152頻道)、臺南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。
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遠從台北來的王同學表示，為了追八三夭而來的，他昨天就搭乘高鐵來排隊，對於主辦單位祭出清場公告，他表示支持，因為追星會認識同好，這群同好有會計、有在早餐店工作的、甚至也有公務員，非常多元，他們會保持友好聯繫跟做好資訊分享，他已經入住新營的旅宿，會吃好睡好，一早再到會場排隊，所以非常有信心主辦單位針對以物品佔位清場時他人會在。
王同學也提到追八三夭已經有4年歷史了，對於八三夭的作品滾瓜爛熟，甚至跟工作人員表示依他對八三夭的了解，演唱的曲目一定有哪些，讓主辦單位印象非常深刻。
主辦單位新聞及國際關係處表示，28號草地音樂會當天演出藝人，有八三夭（搖滾天團）、高爾宣OSN（創作男神）、陳忻玥（爆發力女聲）、王ADEN（曾入圍金曲獎最佳新人獎）、PIZZALI（千禧世代的音樂人）、張秀卿（金曲歌后）、ELL&s（全新女團）、Sam Lin林中宣（樂壇才子）、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋、荷蘭美聲歌手馬丁·賀肯斯，11組高知名度藝人輪番開唱，精彩可期，當天主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現。
主辦單位新聞及國際關係處說明，倘若當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看，12月28日晚間民視台灣台(第152頻道)、臺南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。