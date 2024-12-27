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▲數十名粉絲從白天守到黑夜只為了在海景第一排近距離欣賞南瀛草地音樂會八三夭的演出。(圖／南市府提供)

數十名粉絲只為了在海景第一排近距離欣賞八三夭28日在南瀛草地音樂會的演出。為維公平並維持活動現場的清潔及品質，南市府今(27)日祭出清場公告，28日早上將執行卡位清場任務，市長黃偉哲也提醒粉絲們強烈大陸冷氣團來襲要做好保暖工作，以最好的狀態來南瀛綠都心欣賞八三夭等11組藝人的精采演出。黃偉哲更暖心的請工作人員準備暖暖包，適時發給當天的民眾，也不忘提醒依氣象預報活動當天有強烈大陸冷氣團來襲，再次籲請大家，保重身體千萬別著涼，這樣才能好好欣賞心目中偶像帶來的精彩演出，邀請大家一起嗨翻臺南夜空!遠從台北來的王同學表示，為了追八三夭而來的，他昨天就搭乘高鐵來排隊，對於主辦單位祭出清場公告，他表示支持，因為追星會認識同好，這群同好有會計、有在早餐店工作的、甚至也有公務員，非常多元，他們會保持友好聯繫跟做好資訊分享，他已經入住新營的旅宿，會吃好睡好，一早再到會場排隊，所以非常有信心主辦單位針對以物品佔位清場時他人會在。王同學也提到追八三夭已經有4年歷史了，對於八三夭的作品滾瓜爛熟，甚至跟工作人員表示依他對八三夭的了解，演唱的曲目一定有哪些，讓主辦單位印象非常深刻。主辦單位新聞及國際關係處表示，28號草地音樂會當天演出藝人，有八三夭（搖滾天團）、高爾宣OSN（創作男神）、陳忻玥（爆發力女聲）、王ADEN（曾入圍金曲獎最佳新人獎）、PIZZALI（千禧世代的音樂人）、張秀卿（金曲歌后）、ELL&s（全新女團）、Sam Lin林中宣（樂壇才子）、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋、荷蘭美聲歌手馬丁·賀肯斯，11組高知名度藝人輪番開唱，精彩可期，當天主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現。主辦單位新聞及國際關係處說明，倘若當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看，12月28日晚間民視台灣台(第152頻道)、臺南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。