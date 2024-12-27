日本歌姬愛繆（Aimyon）宣布2025年4月12日、13日將來台舉辦《Dolphin Apartment in TAIPEI》演唱會，這也是她相隔7年再度登台開唱，歌迷欣喜若狂。
愛繆介紹 最愛韓團東方神起、YOASOBI成團與她有關
愛繆是日本創作歌手，今年29歲，以一曲《曾經活著啊》受到台灣歌迷歡迎。她是在學生時期受到祖母跟從事音樂相關工作的爸爸影響，國中開始歌詞創作，起初不適應放棄，後來再試著用電吉他彈唱，並於高一開始作曲，演奏影片被朋友上傳YouTube因此成名；2015年出道後的愛繆曾透露，因為學生時期熱愛K-POP，最喜歡的偶像是東方神起，所以朋友就幫她取了韓系暱稱「愛繆」。
值得一提的是，YOASOBI成軍的契機，也是因為Ayase於IG發現ikura翻唱愛繆作品《Kimi wa Rock wo Kikanai》的影片，2人決定合作組團「YOASOBI」。
愛繆曾為《蠟筆小新》電視動畫、電影的主題曲、片尾曲獻唱，也曾聲演宮崎駿大作《蒼鷺與少年》裡的「火美」一角色，出道9年至今，已成了日本樂壇歌姬之一，獲有「中毒性歌姬」稱號。
相隔7年再來台 愛繆2025在台唱2天！
愛繆曾於2018年6月來台開唱，經紀公司無預警宣布她將於2025年4月12日、13日二度來台舉辦演唱會，確切時間、地點尚未公布，請待日後主辦單位公告。
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愛繆是日本創作歌手，今年29歲，以一曲《曾經活著啊》受到台灣歌迷歡迎。她是在學生時期受到祖母跟從事音樂相關工作的爸爸影響，國中開始歌詞創作，起初不適應放棄，後來再試著用電吉他彈唱，並於高一開始作曲，演奏影片被朋友上傳YouTube因此成名；2015年出道後的愛繆曾透露，因為學生時期熱愛K-POP，最喜歡的偶像是東方神起，所以朋友就幫她取了韓系暱稱「愛繆」。
值得一提的是，YOASOBI成軍的契機，也是因為Ayase於IG發現ikura翻唱愛繆作品《Kimi wa Rock wo Kikanai》的影片，2人決定合作組團「YOASOBI」。
愛繆曾為《蠟筆小新》電視動畫、電影的主題曲、片尾曲獻唱，也曾聲演宮崎駿大作《蒼鷺與少年》裡的「火美」一角色，出道9年至今，已成了日本樂壇歌姬之一，獲有「中毒性歌姬」稱號。
相隔7年再來台 愛繆2025在台唱2天！
愛繆曾於2018年6月來台開唱，經紀公司無預警宣布她將於2025年4月12日、13日二度來台舉辦演唱會，確切時間、地點尚未公布，請待日後主辦單位公告。