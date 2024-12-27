我是廣告 請繼續往下閱讀

「此次財劃法修正案結果對臺南極度不公不義！」針對臺南市國民黨團召開記者會支持財劃法修正案，近日四處奔走、大聲疾呼、為臺南爭取應有權益的市長黃偉哲表示， 財劃法應該要修，但要從更公平、合理的方向修法，而不是愈修法對臺南愈不公平！黃偉哲也重砲轟擊財劃法修正案6大不公讓南北差距更大。首先 「以人口而言，對臺南不公！」黃偉哲表示，臺南市總人口數186萬，占全國的1/12，增加金額卻僅163億，佔增加總數4.34％。臺南增加數不但是六都之末，更比不上人口只有123.6萬人的彰化縣(181億元)。臺南市每位市民平均僅分配到26,079元，全國排名第20，六都中倒數第三。新竹縣市加起來總人口數才104萬，共增加了395億元，佔增加總數10.5%。「就土地面積而言，對臺南不公！」黃偉哲指出，臺南土地面積占全國的1/17，財劃法修正案調降「土地面積指標」由現行20%調降為10%，對幅員較大縣市極不公平。台南市土地面積為2191.65平方公里，每平方公里分配約2,212萬9,410元，全國排名相對落後，六都排名最後一名。黃偉哲也不滿的說，「繳稅給臺北，環境衝擊卻留臺南！」臺南積極招商引資，南科產值全國第一，營利事業營業額的部分，過去都是以公司設立稅籍計算，因南科的總公司多設籍在北部，導致統籌分配稅都分配給北部縣市，南科產值帶來的環境治理負擔、交通壓力及基礎建設維護成本均由臺南市承擔。黃偉哲也指出，「臺南看似增加163憶，實則減少！」一般性補助是通通有獎，計畫性補助則要視地方需求向中央提出申請。過去臺南積極向中央爭取計畫型補助，因此除了統籌分配款，約還有計畫型補助經費。然而修法後，中央將每年減少經常性收入3,753億元，屬結構性減少，「巧婦難為無米之炊」恐無力再提供統籌分配款之外的經費支持!面對3分鐘強行通過的惡法，黃偉哲擔心未來臺南市未來的大型公共建設，準備興建的捷運六線、道路工程、育兒津貼、社宅補助、長照，通通面臨斷炊之虞。黃偉哲強調， 「臺南建設捉襟見肘，有人卻富到流油！」此次修法通過的版本，一共有6個縣市獲配的統籌分配稅及一般性補助款超過該縣市歲出預算，「要5毛給一塊!」可能將導致縣市為了消化預算，而浪費支出。「臺南將持續飽受「重北輕南」之苦！」黃偉哲感慨的說，過去因臺灣發展長期「重北輕南」，南部人被虧待太久了，因此各界主張修財劃法應修改，然而，此次修法不但沒有改善，反而加劇，不只「重北輕南」，還「重東輕西、重離島輕本島」，「充滿政治偏見」。黃偉哲指出，財劃法修正案一旦實施，恐將嚴重影響臺南長遠發展！治水經費減少將危及人民生命財產安全；臺南長久以來的交通問題也無法解決!臺南市天然地勢低，易淹水區域占全國的三分之一，但中央歷年治水預算僅466億元，僅占全國的1/10，遠低於大台北地區1,739億元的治水預算。軌道建設方面，台北市捷運中央補助超過6,775億元，台南市的捷運建設所需的2,478億元，若比照台北市的補助比例，至少需要連續十年以上的資源投入才能達到平衡。這樣的分配方式，嚴重限制了台南市基礎建設的發展。黃偉哲指出6大不公，並表示此次修正案將嚴重影響長遠發展，所有關心臺南的人，應共同爭取應有的權益，而非全然接受此等對臺灣整體發展皆有損的惡法。