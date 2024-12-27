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海巡署艦隊分署22日晚間8時許接獲琉球區漁會通報，琉球籍「立鴻868」漁船船長疑似中風，當時漁船位於關島西北335浬、距離台灣2千公里之外，馳援的「巡護九號」與「立」船對開會合，今（27）日上午由空勤總隊直升機吊掛上機，完成救援任務。海巡署艦隊分署12月22日晚間約8時許接獲琉球區漁會通報，琉球籍「立鴻868」漁船於關島西北335浬（距鵝鑾鼻東南方約1100浬）作業時船長身體不適，印尼漁工表示，船長身體右側無法移動疑似中風、意識清楚但無法說話及進食。經漁業署依醫師傷病評量表評估有立即就醫需要，建議船方前往就近港口送醫治療，避免衍生後續相關法律責任，船主考量國內具有較佳的醫療品質及家人擔憂，故仍請求海巡署協助後送就醫，艦隊分署獲報後立即派遣在西南海域執勤的「巡護九號」前往救援，並同步向空勤總隊申請吊掛後送，以最大安全航速與「立」船對開會合。25日下午3時許「巡護九號」於鵝鑾鼻東南517浬處與該船會合，因受限於現場風力6至7陣風9級，浪高3米，經安全評估無法接駁病患，即持續伴航返台，26日上午8時許海象許可施放小艇，成功將病患及兩名陪同人員接駁至「巡護九號」。患者登船後由海巡同仁協助與國軍左營醫院建立通話問診，醫師初步判斷為左側腦中風，請船上同仁密切注意病患生命徵象及給予必要協助；27日上午約9時於鵝鑾鼻東南方40浬處，空偵機平安吊掛患者上機，順利完成救援後送任務。