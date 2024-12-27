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台北地檢署偵辦京華城容積弊案、侵占政治獻金案，昨日上午起訴民眾黨主席柯文哲等11人，台北地院今（27）日清晨裁定柯文哲3000萬元交保，民眾黨立委黃國昌則說，「柯文哲不是桃園前市長鄭文燦，現在不可能拖著現金帶阿伯走，所以請大家要給我們時間」。不過，律師林智群則說，銀行上午9時開門，柯文哲9時8分就籌到3000萬元了，「政治人物沒錢是人設」。針對京華城、政治獻金等案，北院裁定在押5名被告全交保，並限制住居、限制出境出海，其中柯文哲獲准3,000萬元交保。黃國昌在記者會上表示，他可以很坦白的說，柯文哲不是鄭文燦，不可能就拖著現金帶阿北走，請支持者給一點時間，大家會一起想辦法把錢籌出來，把阿北帶回來。不過，根據《NOWnews今日新聞》取得的國庫存款收款書畫面顯示，收帳日期為今天，填單時間為上午9時8分；這讓林智群直呼，銀行9時開門，阿北9時8分就籌到3000萬元，「8分鐘，我在ATM領10萬元就不只8分鐘了」，並諷刺說「政治人物沒錢是人設，別太認真」。另外，針對黃國昌稱「你知道1500萬台幣有多重嗎？」說法，林智群也酸說，黃國昌老婆今天示範3000萬元，一個女生拉行李箱就可以了。