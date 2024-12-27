2024進入倒數，許多人規劃三五好友起大吃餐桌上的美食來迎接2025年的到來。台灣知名連鎖速食品牌21Plus21風味館加碼推出加一元多一組餐的超值優惠，陪伴大家一起一元復始，吃烤雞討個好機運，喜迎全新的一年！
21Plus21風味館是許多人從小吃到大的美味，在2024年底跨界與奇多聯名推出的雪花起司椒麻烤雞，一上市就引起話題，讓人耳目一新。其中21Plus最經典的香草烤雞，嚴選100%國產雞肉，使用獨有21種天然香料滾打入味，再以獨家烘烤，鮮嫩多汁是許多饕客回購率最高的吮指美味；香脆炸雞則使用新鮮嫩雞腿肉切塊，加上獨家香料滾打入味，獨家繁複的裹粉技術以芥花油酥炸，讓外皮更酥脆！
現在起至114.1.21，即可以至21Plus21風味館購買加1元多1組餐的超值優惠，香草烤雞售價490元，只要再加1元就能享有2塊香脆炸雞以及2(M)杯蜂蜜綠茶，另外香草烤半雞原價加蜂蜜綠茶(M)售價300元，只要再加1元多1個香草烤雞腿加上1(M)杯蜂蜜綠茶，不只吃的划算也吃得美味。跨年倒數快帶上家人朋友一起大啖21Plus美味烤雞，跨入美味又幸福感滿滿2025！
活動詳情請上官網了解：https://reurl.cc/p99Rdb
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