我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友準備訂購過年返鄉客運車票時，發現業者祭出超誇張6折票價優惠，最低台北到南部只要280元。（圖/Dcard）

▲實際查找統聯客運官網，1月26日下午仍然有許多車次都有座位，且票價是7折以下，台北到台南最低只要340元，對比高鐵1390元差非常多。（圖/統聯官網）

▲台灣客運面臨前幾年疫情衝擊加上近年高鐵競爭，不僅有司機短缺問題，也出現搭乘人數大幅度下滑情況。（圖／國光客運提供）

台灣客運業者寒冬還沒過去，載客量一年比一年還要更低，除了高鐵的競爭日趨威脅客運客流之外，司機短缺問題也讓許多路線收攤不跑，甚至連業者都因此虧損，退出轉運站月台。然而日前春節高鐵票開賣之後，班次座位直接秒殺，一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「，就算整車塞滿應該也是剛好打平，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「客運本來就比高鐵便宜超多了，現在又跳水價....真的感覺被逼到絕境了！」《NOWnews》記者也實際上知名的客運業，包括統聯以及國光查詢票價，其中在熱門的時段小年夜以及除夕、初一等，其實有蠻多車次都已經被訂完，，面對高鐵近年來崛起越來越多人搭乘，客運業者也只能以不虧錢、賺取微薄利潤的模式來攬客，都能看出大眾運輸環境的改變。不過即便客運票價便宜，但也有不少人表示、「長途客運會暈車真的沒辦法，尤其客運會塞車實在頂不住。」只能說，客運、高鐵返鄉的方式各有所好，但畢竟有關民眾生活息息相關，而如果正好明年春節還沒買車票，看到這樣的票價有心動的民眾，也可以搭客運返鄉回家過年哦！