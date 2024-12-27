台灣客運業者寒冬還沒過去，載客量一年比一年還要更低，除了高鐵的競爭日趨威脅客運客流之外，司機短缺問題也讓許多路線收攤不跑，甚至連業者都因此虧損，退出轉運站月台。然而日前春節高鐵票開賣之後，班次座位直接秒殺，有網友就也發現「客運業者在過年真的放手一博了，推出6折的離譜價位」，讓不少還有再搭客運的民眾以及沒搶到高鐵票的人眼睛全亮，但也有不少揭「塞車」仍然是客運最大的劣勢。
一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「這應該是客運業者最後一搏了，農曆期間票價通通6折.....台中到嘉義最低100元、台北到嘉義最低225元，這價格應該幾乎是成本價了，就算整車塞滿應該也是剛好打平，大家有機會能搭客運，就能讓過年國道順暢一些！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「早就買好客運票了，夜車直接睡死到台南剛好，舒適度超讚」、「我超愛搭客運，可以充電又大睡覺，這票價真的是拼了」、「希望台灣客運可以撐下去....其實還是非常重要的交通工具啊」、「客運本來就比高鐵便宜超多了，現在又跳水價....真的感覺被逼到絕境了！」
台灣客運業者跟高鐵拼票價！官網時價查詢真的打6折
《NOWnews》記者也實際上知名的客運業，包括統聯以及國光查詢票價，其中在熱門的時段小年夜以及除夕、初一等，其實有蠻多車次都已經被訂完，不過在小年夜前一天的26號，大部分的車次都幾乎還有空位，像是國光客運下午2點從台北到台南，票價只要315元，但原本這一張全票要價530元，真的硬生生打了6折。
另外像是統聯客運也是有相同的狀況，1月26日下午的班次各種有座位，原價一張500元的車票，也是下殺到340元，也有低於7折的優惠，面對高鐵近年來崛起越來越多人搭乘，客運業者也只能以不虧錢、賺取微薄利潤的模式來攬客，都能看出大眾運輸環境的改變。
客運6折跳水價還是不搭？眾人揭敗筆：已經回不去了
不過即便客運票價便宜，但也有不少人表示「舒適度客運確實比較佳，但是過年期間客運真的太塞了...尤其我台北到高雄要坐車5小時以上，真的太硬」、「不是不想支持，是北高往返搭過一次7小時真的快瘋掉.....高鐵就不會塞車，已經回不去」、「台北到台南或高雄，搭客運真的是地獄....尤其如果遇到大塞車，睡起來還在車上呢」、「長途客運會暈車真的沒辦法，尤其客運會塞車實在頂不住。」
只能說，客運、高鐵返鄉的方式各有所好，但畢竟有關民眾生活息息相關，客運至今仍然是不可或缺的一種大眾運輸工具，未來如果客運業者撐不下去接連關閉，影響的層面可能也會非常廣，政府該如何去解決這樣的問題，協助客運業者存活，想必也是一大課題之一。而如果正好明年春節還沒買車票，看到這樣的票價有心動的民眾，也可以搭客運返鄉回家過年哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「早就買好客運票了，夜車直接睡死到台南剛好，舒適度超讚」、「我超愛搭客運，可以充電又大睡覺，這票價真的是拼了」、「希望台灣客運可以撐下去....其實還是非常重要的交通工具啊」、「客運本來就比高鐵便宜超多了，現在又跳水價....真的感覺被逼到絕境了！」
台灣客運業者跟高鐵拼票價！官網時價查詢真的打6折
《NOWnews》記者也實際上知名的客運業，包括統聯以及國光查詢票價，其中在熱門的時段小年夜以及除夕、初一等，其實有蠻多車次都已經被訂完，不過在小年夜前一天的26號，大部分的車次都幾乎還有空位，像是國光客運下午2點從台北到台南，票價只要315元，但原本這一張全票要價530元，真的硬生生打了6折。
另外像是統聯客運也是有相同的狀況，1月26日下午的班次各種有座位，原價一張500元的車票，也是下殺到340元，也有低於7折的優惠，面對高鐵近年來崛起越來越多人搭乘，客運業者也只能以不虧錢、賺取微薄利潤的模式來攬客，都能看出大眾運輸環境的改變。
客運6折跳水價還是不搭？眾人揭敗筆：已經回不去了
不過即便客運票價便宜，但也有不少人表示「舒適度客運確實比較佳，但是過年期間客運真的太塞了...尤其我台北到高雄要坐車5小時以上，真的太硬」、「不是不想支持，是北高往返搭過一次7小時真的快瘋掉.....高鐵就不會塞車，已經回不去」、「台北到台南或高雄，搭客運真的是地獄....尤其如果遇到大塞車，睡起來還在車上呢」、「長途客運會暈車真的沒辦法，尤其客運會塞車實在頂不住。」
只能說，客運、高鐵返鄉的方式各有所好，但畢竟有關民眾生活息息相關，客運至今仍然是不可或缺的一種大眾運輸工具，未來如果客運業者撐不下去接連關閉，影響的層面可能也會非常廣，政府該如何去解決這樣的問題，協助客運業者存活，想必也是一大課題之一。而如果正好明年春節還沒買車票，看到這樣的票價有心動的民眾，也可以搭客運返鄉回家過年哦！