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中職味全龍今年在自由市場大肆補強，今（27）日再有動作，除了網羅前台鋼雄鷹投手翁瑋均達成共識。此外，味全龍也迎回投手呂偉晟，同時網羅前中信兄弟工具人周委宏，展現積極補強決心，誓言新賽季重返榮耀。翁瑋均於2018年季中選秀被桃猿隊以第一輪第四順位選中，並在2020年繳出個人生涯最佳的單季9勝。然而，因右手肘骨刺問題先後於2020年及2022年進行手術，狀況反覆影響其職業生涯表現。2022年，翁瑋均因林子偉交易案轉隊至台鋼雄鷹，但由於傷勢問題未能出賽，最終遭到釋出。今年翁瑋均受骨刺影響，但隨著治療復健，目前身體狀況已有明顯改善。味全球團在積極評估後，決定網羅這名潛力投手，期待他能恢復過往水準，為球隊投手群注入新能量。除補強投手陣容，味全龍也成功網羅前中信兄弟野手周委宏。周委宏以「工具人」角色著稱，能鎮守內、外野，他的加入將有效提升球隊板凳深度，再加上休賽季龍隊已簽下兩大重砲朱育賢與陳子豪，戰力再度升級。