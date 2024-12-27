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亞塞拜然航空J2-8243班機25日在哈薩克墜毀，造成38人死亡、29人生還。亞塞拜然航空今日公布最新調查，證實飛機受到「物理和技術外部干擾」才墜毀。由於許多媒體已揭露是俄國防空飛彈彈片爆炸所為，航空公司也宣布停飛俄羅斯7城市的航線。根據亞塞拜然國家新聞社（Azertac）等媒體報導，亞塞拜然航空公布針對J2-8243班機失事的初步調查，發現事故是受物理和技術外部干擾導致。航空專家推測，飛機可能在俄羅斯車臣共和國（Chechnya）上空被防空系統擊中，飛機的全球衛星定位系統（GPS）也在那時起出問題，可能受到外力技術干擾。俄羅斯事後則被證實，不允許飛機在俄境內機場降落，且事發後第一時間，俄羅斯利用國家航空單位放話，飛機是遭受鳥擊。亞塞拜然航空表示，已將墜機調查的初步結果納入考量，考量飛行安全風險，已暫時停飛俄羅斯7座城市的航線。