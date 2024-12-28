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以色列26日空襲葉門首都沙那（Sanaa）多處目標，造成3人死亡，而世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），當時就在沙那國際機場，雖然他本人無恙，但同行的聯合國職員有1人受傷，目前一行人已撤離至約旦，而事發時譚德塞在同僚護送下，於機場內驚逃的畫面也流出。綜合外媒報導，以色列26日大規模空襲葉門，重點打擊葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi, 也稱胡塞），首都沙那的國際機場以及3個港口都遭殃，當天恰好譚德塞及其團隊在葉門視察工作，於機場準備離境時遭遇空襲，1名聯合國職員傷勢嚴重，緊急接受外科手術後，目前已隨團隊撤離至約旦，接受進一步治療。譚德塞事後在社交媒體X上發文，強調必須停止對平民及人道主義者的襲擊。他同時上傳一張於飛機內拍攝的照片，躺在他對面的，據信就是在事件中受傷的聯合國工作人員。葉門長期處於戰亂，人民生活困苦，身為伊朗的反以色列聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，「青年運動」近期與以色列的衝突升溫，雙方互相發射飛彈、無人機，以軍並空襲青年運動掌控區域的機場、軍事設施及發電廠等等。