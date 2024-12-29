塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（12月29日至2025年1月4日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面會遇到情人變心、發現第三者的事情，有點難以接受。工作上若是在等回應，對方還有其他選擇、人選，另外注意身邊有小人出沒；感情上對方開始牴觸你，有距離感就要小心有第三者介入。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周一開始好好的事情容易發生變數，另外要多注意自己的狀況。工作上小心有狀況、突然沒下文；感情上對方有些表示之後就沒有行動了，想談戀愛還要再等等。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面甜蜜之下小心可能有第三者，而且對方的感情不錯。工作上狀態極佳，心情好；感情上感情甜蜜、穩定，但是對方可能有正宮了。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面周旋在兩個人之間，小心有一方冷淡你。工作上可能正在等回應，身兼數職；感情上若是三角戀有一方比較冷掉、不理你。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有對象出現，你可能還要考慮考慮。工作上有機會，你會考慮再三，注意優勢不足、商品吸引力下降，但是市場上還是有需要你的地方；感情上有桃花，你會有點小劇場，想比較多。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方可能還有其他選擇，對你就會突然冷掉。工作上可能在等待回應，對方還有其他選擇；感情上還在等對方的回應，對方只有稍微表示而已，可能還在挑。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面你的對像可能突然冷卻，他可能原本就有男／女朋友。工作上突然沒有後續，可能對方在忙；感情上對方是對你不錯或有行動，但可能已經死會了，所以可能會突然消失。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周各方面都非常積極，努力衝刺，往你的目標前進。工作上行動力十足；感情上積極熱情，對方還有點害羞、被動。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周要注意事情突然有意外、變數，或是被拒絕、對方翻臉，只能放棄。工作上事情被取消、被拒絕、有變數都有可能；感情上小心對方的脾氣。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面對方雖然喜歡你，但沒有表示，另外對方的條件應該不錯，很搶手。工作上有點卡關，遇到瓶頸，但你能處理；感情上對方還沒有表示，感情還沒有進度。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周狀況非常好，有一點期待都成真的感覺，若有目標好好努力一下。工作上努力什麼就可以得到，別人也欣賞你，給你機會；感情上若是正在追求的話，很容易追到對方，想要約會、進一步對方也會答應。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周會比較不順，或你覺得機會不多，可能遇到對方對你有心、積極但可能是假的、幌子就別理他。工作上容易有假的機會、騙子，或只是說說而已；感情上對方只是表面，聰明的你會遠離。
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，感情。
這周感情方面會遇到情人變心、發現第三者的事情，有點難以接受。工作上若是在等回應，對方還有其他選擇、人選，另外注意身邊有小人出沒；感情上對方開始牴觸你，有距離感就要小心有第三者介入。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周一開始好好的事情容易發生變數，另外要多注意自己的狀況。工作上小心有狀況、突然沒下文；感情上對方有些表示之後就沒有行動了，想談戀愛還要再等等。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面甜蜜之下小心可能有第三者，而且對方的感情不錯。工作上狀態極佳，心情好；感情上感情甜蜜、穩定，但是對方可能有正宮了。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面周旋在兩個人之間，小心有一方冷淡你。工作上可能正在等回應，身兼數職；感情上若是三角戀有一方比較冷掉、不理你。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有對象出現，你可能還要考慮考慮。工作上有機會，你會考慮再三，注意優勢不足、商品吸引力下降，但是市場上還是有需要你的地方；感情上有桃花，你會有點小劇場，想比較多。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方可能還有其他選擇，對你就會突然冷掉。工作上可能在等待回應，對方還有其他選擇；感情上還在等對方的回應，對方只有稍微表示而已，可能還在挑。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面你的對像可能突然冷卻，他可能原本就有男／女朋友。工作上突然沒有後續，可能對方在忙；感情上對方是對你不錯或有行動，但可能已經死會了，所以可能會突然消失。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周各方面都非常積極，努力衝刺，往你的目標前進。工作上行動力十足；感情上積極熱情，對方還有點害羞、被動。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周要注意事情突然有意外、變數，或是被拒絕、對方翻臉，只能放棄。工作上事情被取消、被拒絕、有變數都有可能；感情上小心對方的脾氣。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面對方雖然喜歡你，但沒有表示，另外對方的條件應該不錯，很搶手。工作上有點卡關，遇到瓶頸，但你能處理；感情上對方還沒有表示，感情還沒有進度。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周狀況非常好，有一點期待都成真的感覺，若有目標好好努力一下。工作上努力什麼就可以得到，別人也欣賞你，給你機會；感情上若是正在追求的話，很容易追到對方，想要約會、進一步對方也會答應。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周會比較不順，或你覺得機會不多，可能遇到對方對你有心、積極但可能是假的、幌子就別理他。工作上容易有假的機會、騙子，或只是說說而已；感情上對方只是表面，聰明的你會遠離。
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