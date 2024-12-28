我是廣告 請繼續往下閱讀

聖誕大戰是NBA年度數一數二的重要賽事，但費城76人球星Joel Embiid卻在交手波士頓塞爾提克的全美直播中，在比賽中做出低俗的慶祝動作，聯盟官方在今給出懲處，將開罰Embiid 75000美元（約新台幣240萬），以警示他在比賽中做出的低俗手勢。76人在聖誕大戰中在客場以118:114擊敗塞爾提克，但在比賽第2節卻發生插曲，當時該節僅剩11秒，Embiid對位Al Horford，運用試探步在弧頂轟進一顆3分球，幫助球隊擴大領先至8分，但在投進3分球後，Embiid卻做出低俗的慶祝動作。這已經不是Embiid因為慶祝動作遭到聯盟開罰，過去他曾在比賽中模仿摔角傳奇D-Generation X的砍刀動作，當時遭到聯盟給予35000美元的罰金。要慶幸的是聯盟並不是給予Embiid禁賽處分，因為76人在過去11場比賽中贏了8場，目前正在努力從回東區A段班的行列，值得一提Embiid本季因傷所苦，至今只出戰9場比賽，但仍能拿下21.3分與7籃板。