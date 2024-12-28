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農業部今（28）日證實，前雲林縣長蘇治芬將接任中央畜產會董事長，期待蘇治芬持續為畜產會帶來嶄新格局與發展動力，積極協助畜牧產業穩健發展，實現經濟、環境與社會多贏局面。不過，民眾黨立委黃國昌批酬庸，民進黨秀下限毫無底線。黃國昌表示，浪擲納稅人數億元的進口蛋弊案，迄今未有任何答案，也沒人負責，民進黨政府的態度就是反正虧的是國家的、檢調是我們控制的，你奈我何。黃國昌批評，沒想到民進黨的下限，簡直是毫無底線。民進黨主席賴清德再一次大剌剌地酬庸民進黨中常委蘇治芬，將國營事業用來派系分贓。呂政璋的教訓殷鑑不遠，賴清德卻仍執意為之，可見在賴清德心中根本不甩人民，拿國家資源收買安撫黨內派系，鞏固政治權力。黃國昌表示，由此可見，不要說期待進口蛋弊案可以還原真相，在蘇治芬主導下的畜產會不要發生更嚴重的弊案，就真的很偷笑了。