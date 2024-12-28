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國立故宮博物院近年來推出的不少文創商品，卻屢遭中國廠商侵權，故宮不斷提出侵權訴訟，仍難遏止盜版情況。國民黨立委黃健豪爆料，故宮內部正在評估以「台北故宮」名義至中國申請商標。不過，對此，故宮今（28）日發出3點回應，表示故宮至今並無以「台北故宮」名義到大陸地區申請商標的案例，亦未有此規劃。故宮說明，該院全名為「國立故宮博物院」，歷年參加大陸地區文創展會、司法訴訟，均以完整全銜名稱為之，各項品牌授權、出版品及文創商品，亦均完整全銜載示。評估申請「台北故宮」為商標的可行性，目的並非為取代「國立故宮博物院」的正式名稱或商標，而是增列「台北故宮」為商標之一，作為阻卻第三方濫用本院名義的維權使用，原有商標、全銜均完整繼續使用。故宮也提到，近年多有中國地區廠商，以「台北故宮」名義販售未經本院授權的商品，甚至以「台北故宮」名稱冒充被授權方，於市場行銷，侵害本院權益，如廈門三希御賞文化藝術傳播有限公司案例，造成本院形象及名譽負面影響。為正本清源，故宮委請專業單位評估以「台北故宮」為載示名稱及申請註冊的可行性，以免因本院未使用「台北故宮」，卻欲排除他人使用，造成採取司法救濟舉證的難度。隨著網路商業發達及侵權態樣日益更新擴大，本院擬以「台北故宮」名稱申請商標註冊，意在阻斷消費市場恣意冠名、託辭受有委任等情事，其目的在維護國立故宮博物院權益。故宮說明，此案在今（2024）年12月召開專家學者諮詢會，認為以「台北故宮」取得註冊，應能更有效遏止第三方利用近似商標註冊，或是冒用院方名義行銷的侵權行為。又商標布局跟註冊宜階段性處理，第一步於我國註冊，後續再研議推進到其他國家或區域。故宮強調，此案目前徵詢學術及法律各界意見，本院至今並無以「台北故宮」名義到大陸地區申請商標的案例，亦未有此規劃。