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▲高雄跨年晚會設交管措施除周邊管制區全面禁止車輛通行及停放，車輛也維持只出不進，民眾可多加利用大眾運輸工具前往。（圖／高市警交大提供）

高市府將於31日18時55分在高雄夢時代廣場舉辦「2025高雄跨年晚會」，同時義大世界也舉辦「2025 紫耀義大 義享同樂 跨年煙火秀」，因應跨年活動，高雄市政府警察局將於31日下午3時起至元旦2時起分三階段管制，值得注意的是夢時代夢時代周邊管制區全面禁止車輛通行及停放，民眾可多加利用，或搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸工具前往。高市警交大表示，夢時代廣場「2025高雄跨年晚會」自當(31)日下午15時起至元旦2時止，實施會場周邊道路三階段管制，管制範圍包含復興三路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東之區域，管制區內全面禁止車輛通行及停放，並將加強違規停車拖吊取締。會場周邊沒有提供汽車停車位，規劃建塑/光華、中山/光華、舊凱旋路北側、新凱旋路兩側、新光停車場、高軟園區等6處機車臨時停車場，民眾可多加利用，或搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸工具前往。義大世界「2025 紫耀義大 義享同樂 跨年煙火秀」預計於晚間20時 (視義大世界停車狀況彈性調整) 實施交通管制，針對自小客車管制只出不進，23時起則增加機車管制只出不進。配合交管措施，於下午18時起在仁武高中校內及民營榮晟停車場開放免費停車，並於水管路與中正路口的全聯仁武水管店前設置免費接駁點，提供免費接駁專車前往，活動結束後，在戶外第一停車場也會設置接駁轉運站，提供民眾搭乘接駁專車返回，請欲前往參加活動的民眾可多加利用。高雄市政府警察局呼籲，要前往參加跨年活動的市民朋友們，出門前可提前確認交通資訊或收聽警察廣播電臺、高雄廣播電臺的即時路況報導，並保持耐心配合現場交管人員的交通管制措施，也請多利用捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸系統，減少道路壅塞及停車困擾，相關跨年活動交通資訊，可至高雄市政府交通局「跨年專區」查詢。