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▲台鐵公司也攜手一卡通公司推出全新《高雄車站完工紀念》一卡通。（圖／取自一卡通臉書）

今（28）日台鐵高雄車站「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」，正式宣告台鐵高雄車站完工，行政院長卓榮泰也宣布，高鐵南延將採進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，等於高雄除了左營站之後將有第二個高鐵站。為慶祝高雄車站完工，台鐵公司攜手一卡通公司推出全新《高雄車站完工紀念》一卡通，今早正式發行，網友們看到一卡通外型，紛紛喊「兩點」不行，包含「設計成長型恐難以放入卡夾」與「圖案恐讓密集恐懼症患者卻步」。歷經20年整建，高雄車站於今（28）日宣告全面完工，行政院長卓榮泰也於今日台鐵高雄車站「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」中提到，高鐵南延將採進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，他提到，雖然很多鄉親也希望高鐵延伸能走左營線，但行車安全、高鐵運作等多方面考量，經過多次討論，希望未來的高鐵能夠經過高雄車站，採用高雄方案，造福地方、連結台灣。立委林岱樺也於臉書粉專搶先分享高雄車站天棚啟用後現況並提到：「今年是高雄建城百年，卓院長也給我們高雄一份大禮物，就是高鐵要進高雄車站啦。」台鐵公司也攜手一卡通公司推出全新《高雄車站完工紀念》一卡通，將於12月28日上午9時在高雄車站台鐵便當販賣店-高雄販賣台及台鐵夢工場網路商店開賣。台鐵公司表示，此次一卡通設計靈感以高雄車站具代表性的天棚作為設計主軸，除了象徵高雄晴朗天空的雲朵狀不規則橢圓形鋁板及天窗，卡面更融合車站書法題字並加大卡片形式，象徵二期工程完工後的現代感。一卡通公司也於臉書粉專「IPass一卡通」披露此消息，引來不少網友留言，包含「這是壓扁還是加長？可以放進一般卡套嗎？做那麼長是要怎麼收到皮包內」、「雖然想收藏但有點太密集了」、「有點密集，起雞皮疙瘩了」，