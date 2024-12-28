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因為地理位置相近，以及匯率甜甜價，台灣人喜歡到日本旅遊。而為了因應春節連續假期國人赴日旅遊高峰，桃園機場公司今（28）日表示，將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，實施期間為2025年1月16日至2月12日，搭乘特定航班前往日本特定機場的旅客，可先於桃機確認入境資料。桃機公司指出，2025年1月16日至2月12日將與日本合作實施「日本入境事先確認」作業，具體適用航線及航班仍待雙方確認後公布，搭乘特定航班前往日本特定機場的旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，由日方審查官在旅客登機前先辦理護照確認、臉部相片拍攝及指紋採集等作業，可有效縮短抵日後通關審查作業時間，旅客可以自行選擇是否辦理入境事先確認。桃機公司提醒，今日桃園機場出入境旅客預計超過14.5萬人次，其中出境又較入境旅客多出1成，為確保旅程順利，於航班起飛前提前3小時搭乘大眾運輸工具抵達機場、善用手機及網路報到節省時間、確認護照效期超過6個月，同時由於人潮眾多，為保障旅客安全，航廈內禁止騎乘電動行李箱。