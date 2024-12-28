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▲行政院長卓榮泰今（28）日在台鐵高雄車站地下廣場成圓與天棚啟用儀式上宣布，高鐵南延確定採用高雄方案！要將高雄跟屏東納入高鐵的共同生活圈。(圖／高市府提供)

▲陳其邁表示，高雄車站承載高雄人情感，是高雄市民回憶與情感連結之處，感謝20年來所有為這座偉大城市努力過的人。(圖／高市府提供)

▲現場進行天棚巡禮，瞭望高雄車站帝冠式歷史建築及週遭風景，並揭曉天棚命名結果「高雄綠之丘」。(圖／高市府提供)

行政院長卓榮泰今（28）日在台鐵高雄車站地下廣場成圓與天棚啟用儀式上宣布，高鐵南延確定採用高雄方案！要將高雄跟屏東納維高鐵的共同生活圈，卓榮表示，未來將進行高雄大都更計畫，希望高雄成為大南方新矽谷的重要基地以及台灣新南向的重要門戶，並期許高雄以及屏東兩大車站週邊同時發展。卓榮泰也提出為推動高雄方案三個重點，首先是設法減少對交通衝擊， 二是會以最好技術降低對生活、環境衝擊，三是沿線綠美化。他強調，進行高雄方案同時，高雄、屏東周邊會同時規劃，建構大南方新矽谷，與新南向重要門戶，希望交通部儘快完成具體計畫。眾所矚目的高鐵延伸屏東綜合規劃案在路線規劃上，分別是從左營直接進入屏東的「左營方案」，以及從高鐵左營站行經高雄火車站再進入屏東的「高雄方案」。今天卓榮泰與高雄市長陳其邁在出席高雄新車站「廣場成圓天棚啟用」典禮特別宣布這項重大宣示。根據交通部的資料指出，高雄方案是指高鐵沿著台鐵（高雄鐵路地下化）旁路廊，地下化進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，2018年時預計總經費需1217億元。卓榮泰表示，隨著高雄車站天棚今天落成啟用，高雄整體交通建設也將進入下一個新的階段，他正式宣布高鐵延伸至屏東的路線採用「高雄方案」。他說：經過多次的討論，最終的決定，希望未來的高鐵將會來到高雄車站，採用高雄方案，造福地方，連接台灣，造福大家。卓榮泰指出。這不只是一條線，這不只是一個點，它必須讓周遭的所有國公有的土地一併的參與，與所有附近的廠商、住家形成一個大都更時代，這需要法令的突破，這需要實際的規劃。卓榮泰也說，很多鄉親支持「左營方案」，但是，這條高鐵路線是百年大計，政府考量運輸量能、行車安全、城市均衡發展以及交通黑暗期等面向後，才決定支持「高雄方案」。卓榮泰向支持「左營方案」的高雄市民保證，政府已經聽到市民的意見，也尊重不同的想法，他承諾，政府會用更大的誠意跟努力把這條新的路線建設得更符合大家的期待，他也感謝所有支持「高雄方案」的鄉親父老，他強調，交通部絕對會負起責任，盡量降低交通工程對市民生活的衝擊。卓榮泰強調，高鐵南延至屏東是大南方新矽谷產業生命線的延伸，他希望未來高雄以及屏東兩大車站週邊同時發展，並期許高雄成為大南方新矽谷的重要基地以及台灣新南向的重要門戶。