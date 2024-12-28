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▲龍俊亨發文表示，當天與泫雅出門逛街，兩人還在附近吃了拉麵。（圖／取自yong_seobang IG）

▲龍俊亨發文表示，與泫雅出門買冬天要穿的鞋子，簡單甜蜜日常讓粉絲大喊：「好甜蜜！」（圖／取自yong_seobang IG）

南韓高顏值夫妻龍俊亨與泫雅於今年10月宣布結婚，目前兩人正沉浸在新婚的喜悅中，近日粉絲發現兩人開了一個放閃帳號「yong_seobang」，翻譯成韓文就是指「龍女婿」，內容以龍俊亨的視角出發，紀錄平常與泫雅出門逛街、吃飯的點滴，讓粉絲看了直呼：「好甜蜜！」該帳號於11月28日發出第一篇文章，龍俊亨用自己的視角甜蜜寫下，「今天因為有想要買的東西，於是與老婆出門了，在附近的拉麵店吃飯，老婆還點了啤酒來喝，讓我羨慕不已。」龍俊亨還提到車子輪胎被釘子刺到的意外，不過他樂觀地表示，如果不是自己的輪胎被刺，那就會是其他人的輪胎吧？就當自己救了一個人。11月30日該帳號又分享與泫雅一起購物的貼文，龍俊亨寫道：「今天和老婆出門購物，各自買了一雙冬天要穿的鞋子，還在回家的路上外帶餃子湯吃。」照片中展示了一雙黑色的靴子，以及一雙銀色的雪靴。粉絲近日才發現龍俊亨與泫雅的放閃帳號「yong_seobang」，兩人也都會按讚該帳號的貼文，不過目前該帳號所有貼文及留言均已關閉。龍俊亨與泫雅曾在經紀公司Cube共事多年，兩人友情深厚，於今年1月公開宣佈戀情，並於9個月後在傳統韓屋舉辦婚禮。