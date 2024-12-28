我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許曉丹（右）、合唱人周嘉麟（左）與作曲及編曲人歐文玉（中）合影。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲愛情故事豐富的許曉丹特別喜歡寫情歌，她要歌頌愛情，唱出今生今世的愛。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.28）

當年威權時代走在時代尖端，紅極一時的許曉丹，歷經喪夫之痛、以藝術及舞蹈療傷的過程後，近年又開啟歌曲創作的人生方向。今(28)日召開「歌舞畫布軌跡」記者會，發表《愛你千年萬年》、《聽見你》兩首新歌。《愛你千年萬年》、《聽見你》詞曲意境相輔相成，兩首歌曲都是由周嘉麟與許曉丹合唱，兩人歌聲和諧輕柔、渾然天成，詮釋情歌尤其絲絲入扣，許曉丹的鋼琴老師歐文玉負責作曲及編曲，由陳名彥的「禾立藝術錄音」製作，「玩美點子影視」老闆李訓親自掌鏡拍攝歌曲MV。許曉丹一生都在挑戰自我，年輕時做過人體模特兒，80年代在《迴旋夢裡的女人》最後一分鐘為藝術獻身，在台中中興堂驚天一舞，全裸詮釋「生命終點、靈魂復活」的意境，事後受到體制的壓迫，開啓藝術家向當權派抗爭的生涯。她曾前往香港拍攝限制級電影，並且不讓義大利的小白菜專美於前，打著「奶頭對抗拳頭」的口號，在高雄市南區連續競選三屆立委。退出政壇後，她一樣話題十足，一場「伊甸園婚禮」大膽前衛。桃花不斷的她後來洗盡鉛華、遠離鎂光燈，低調嫁為人婦16年，扶持老公的中醫事業。幾年前經歷喪夫之痛，在姊妹淘的陪伴下，投入繪畫創作、拜師苦學國標舞，發願要在餘生過更多彩多姿的日子。兩年前疫情期間，許曉丹擔任高雄市科學美育協會理事長，點燃對歌唱的熱誠，帶起協會會員及會友作詞、作曲、演唱的風氣，並發表「許曉丹神畫歌曲集」收錄的《神畫》、《我住在天堂》、《星星月亮太陽》、《愛在星月裡》、《生命大畫布》等五首歌曲，唱她生命的故事，也唱出大家的情感，綿延千里的愛就藏在內心深處。愛情故事豐富的許曉丹表示，她特別喜歡寫情歌，從東半球到西半球，從天上到人間，她說，她要歌頌愛情，唱出今生今世的愛。這一次發表的兩首新歌都是由她作詞、歐文玉作曲，歌詞訴說對永恆愛情的歌頌，以及對已逝老公的懷念。許曉丹除了發表新歌，也於2025年12月27日與舞蹈名師許哲睿及高雄市科學美育協會舞蹈班同學，在文化中心至善廳舉行公演。許曉丹將與高雄市科學美育協會成員辛宛靜、張瓊如、李玟慧共同以佛朗明哥舞曲形式演出《愛你千年萬年》，也將與許哲睿以輕柔的森巴舞曲形式詮釋《聽見你》。