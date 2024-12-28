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▲「南瀛草地音樂會」活動現場共計5萬人次High翻全場，場面熱鬧盛大。（圖／南市府提供）

▲ADEN與高爾宣合唱。（圖／南市府提供）

▲無人跡表演特別以「蛇宓隆發」為賀，向全體市民送上最誠摯的祝福。（圖／南市府提供）

「2025臺南耶誕跨年–南瀛草地音樂會」於今(28)日晚間六點在新營區南瀛綠都心公園盛大舉行，眾星雲集包含有搖滾天團八三夭、創作男神高爾宣OSN、金曲歌后張秀卿、全新女團「ELL&s」、曾入圍金曲獎最佳新人獎的王ADEN、樂壇才子Sam Lin林中宣等11組高知名度藝人、團體，相互接力演出、魅力四射，並邀請到神秘嘉賓林岳平驚喜現身。台南好young耶誕跨年活動第二場「南瀛草地音樂會」今（28）日晚間在新營南瀛綠都心公園登場，11組歌手、團體接力演出，最後則由搖滾天團八三夭壓軸。並邀請到世界棒球12強冠軍台灣隊教練「餅總」林岳平與市長黃偉哲同台，還有500架無人機升空演出，天冷也擋不住粉絲的熱情。最後黃偉哲也與大家相約明(114)年再見面。黃偉哲除肯定今晚藝人團體大放異彩的表演，帶給全場民眾回味無窮的體驗，共同享受沈浸在這美好夜晚時光，也預告，台南好young最後一場跨年演唱會31日晚間在永華市政中心西側廣場舉辦，包括韓流巨星李俊昊、金曲最佳重唱組合「動力火車」、嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后孫盛希、歌手婁峻碩、畢書盡等歌手及團體，接力展開長達7小時馬拉松式的演出。南瀛草地音樂會邀請11組歌手接力演出，嗨翻全場，在地新營高中流行舞蹈社暖場表演獲得掌聲，女團「ELL&s」登場開唱，5名女孩現場歌舞炸裂演出，讓人驚豔。活動現場共計5萬人次High翻全場，場面熱鬧盛大。77Ke柯棨棋演唱〈白貓〉、〈紙和草〉；接著是荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯帶來動人的〈Because We Believe〉、〈You Raise Me Up〉以及中文經典〈月亮代表我的心〉，為晚會增添溫馨與祝福；樂壇新人JUD陳泳希的歌聲讓人為之陶醉。金曲歌后張秀卿「辣妹駕到」、再唱〈愛你一萬年〉掀活動高潮。音樂創作型男Sam Lin林中宣，能唱能寫，「Beautiful girl」渾身散發才華及費洛蒙吸引力，讓全場歌迷嗨翻；代表作《煙幕》已在YouTube觀看次數已累積突破5000萬次的陳忻玥，相信「炙愛」 所以「愛在等待」，讓人再次見證「爆發力女聲」名不虛傳；緊接上場的是最陽光的兩位千禧世代的音樂人王ADEN與PIZZALI，兩人又唱又跳，圈粉無數。創作男神高爾宣帶來成名代表作〈Without You〉，讓台下如癡如醉。年輕女生帶來海報「我們要當你的乾女兒」，熱情奔放。高爾宣和ADEN合唱讓台下又狂搖手跟唱。天團八三夭壓軸出現，全場進入超熱血狀態，〈愛了愛了〉，〈我不想改變世界 我只想被世界改變〉，〈致青春〉一連6首現場演唱，整整30分鐘的現場演唱，全場感受到最震撼的視聽饗宴。相較於前臺的熱血沸騰，後臺同樣精采無限，黃偉哲特別精心準備各式美食，有麻三市場的米糕、肉乾、白河市場無皮鴨脖子、佳里中山市場九層粿、還有鹽水番茄，每樣都是最道地並具有臺南特色代表性，邀請演出藝人一起品嚐臺南最道地的美食，藝人們對於市府的用心，皆備感溫馨。此外，今天現場壓軸還有彩蛋登場，500架無人機精彩表演，主題以「新春賀詞-蛇宓隆發」與「臺灣隊棒球英雄」為核心，讓在場民眾驚喜連連。新聞及國際關係處表示，倘若12/31當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看：TVBS歡樂臺(第42頻道)、民視第一臺（第151頻道）、民視無線臺（第6頻道，22:00-00:30）、中華電信MOD跨年專區、臺南市第3公用頻道等電視頻道播出，網路則有TVBS NEWS等官方YouTube頻道，此外OTT平臺還有中華電信Hami video以及「臺南Today」臉書官方專頁。