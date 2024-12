我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前空姐阿Sa爆料最令人厭惡的明星乘客。(圖/Smart Travel YouTube)

南韓電影記者近日公布年度「態度最差」的 藝人名單 ,形象良好的孔劉、尹汝貞都上榜,令人訝異,其實被爆料人前人後的明星不少,有空服員曾經列出搭機藝人的黑名單,令人不敢恭維的行徑如旅程中不斷發出「嘖、嘖」的音,還有知名男星以歧視、輕蔑的口氣對機長叫囂,狠嗆「你只是我的司機」。曾經在國泰航空服務的空姐網紅「阿Sa」,過去在YouTube頻道直播大談藝人搭機祕辛,其中揭露業幾位界黑名單,一名被稱「大笑姑婆」的女明星,每次空服員粉絲想要合照時都在睡覺,有一次飛機降落,她終於醒了,但第一句就說:「拍啦拍啦!就那麼想拍!」阿Sa說,還有一位「豪門千金」坐頭等艙時,每隔5分鐘就call light(按呼叫燈),卻只問一些雞毛蒜皮的事,甚至要上廁所要求空姐先幫忙佔位。另外,航空界最討人厭第一名就是「潮流奧客」,該人不僅口出惡言、飆髒話,有次還驚動機長,該明星居然嗆:「You are just my driver(你只是我的司機)!」指出對方現在已經結婚、育有一名女兒。另外,臉書粉專「航空迷因」也曾經接受投稿,許多業內人士分享心目中行為讓人反感、被打負評的明星,一名「鐵肺天王」搭機過程中,不僅對空服員頻頻發出「嘖」音,還不回答任何問題,幫友人詢問是否可以合照,該天王直接擺臭臉說:「蛤?」接著就不回應,「但他有在做善事,所以他這樣對人我還可以接受,只是好感驟降。」還有空服員表示,一名「大眼玉女」一開始答應合照,拍完還要機組員把照片傳給她,沒想到,事後回傳照片的組員居然被公司叫去問話,原來是該女星事後投訴稱自己被打擾到,不久該要求合照的組員就被炒魷魚。