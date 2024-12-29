南韓電影記者近日公布年度「態度最差」的藝人名單，形象良好的孔劉、尹汝貞都上榜，令人訝異，其實被爆料人前人後的明星不少，有空服員曾經列出搭機藝人的黑名單，令人不敢恭維的行徑如旅程中不斷發出「嘖、嘖」的音，還有知名男星以歧視、輕蔑的口氣對機長叫囂，狠嗆「你只是我的司機」。
女星被詢問拍照不耐煩 男星嗆機長：你只是我司機
曾經在國泰航空服務的空姐網紅「阿Sa」，過去在YouTube頻道直播大談藝人搭機祕辛，其中揭露業幾位界黑名單，一名被稱「大笑姑婆」的女明星，每次空服員粉絲想要合照時都在睡覺，有一次飛機降落，她終於醒了，但第一句就說：「拍啦拍啦！就那麼想拍！」
阿Sa說，還有一位「豪門千金」坐頭等艙時，每隔5分鐘就call light（按呼叫燈），卻只問一些雞毛蒜皮的事，甚至要上廁所要求空姐先幫忙佔位。另外，航空界最討人厭第一名就是「潮流奧客」，該人不僅口出惡言、飆髒話，有次還驚動機長，該明星居然嗆：「You are just my driver（你只是我的司機）！」指出對方現在已經結婚、育有一名女兒。
另外，臉書粉專「航空迷因」也曾經接受投稿，許多業內人士分享心目中行為讓人反感、被打負評的明星，一名「鐵肺天王」搭機過程中，不僅對空服員頻頻發出「嘖」音，還不回答任何問題，幫友人詢問是否可以合照，該天王直接擺臭臉說：「蛤？」接著就不回應，「但他有在做善事，所以他這樣對人我還可以接受，只是好感驟降。」
還有空服員表示，一名「大眼玉女」一開始答應合照，拍完還要機組員把照片傳給她，沒想到，事後回傳照片的組員居然被公司叫去問話，原來是該女星事後投訴稱自己被打擾到，不久該要求合照的組員就被炒魷魚。
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曾經在國泰航空服務的空姐網紅「阿Sa」，過去在YouTube頻道直播大談藝人搭機祕辛，其中揭露業幾位界黑名單，一名被稱「大笑姑婆」的女明星，每次空服員粉絲想要合照時都在睡覺，有一次飛機降落，她終於醒了，但第一句就說：「拍啦拍啦！就那麼想拍！」
阿Sa說，還有一位「豪門千金」坐頭等艙時，每隔5分鐘就call light（按呼叫燈），卻只問一些雞毛蒜皮的事，甚至要上廁所要求空姐先幫忙佔位。另外，航空界最討人厭第一名就是「潮流奧客」，該人不僅口出惡言、飆髒話，有次還驚動機長，該明星居然嗆：「You are just my driver（你只是我的司機）！」指出對方現在已經結婚、育有一名女兒。
另外，臉書粉專「航空迷因」也曾經接受投稿，許多業內人士分享心目中行為讓人反感、被打負評的明星，一名「鐵肺天王」搭機過程中，不僅對空服員頻頻發出「嘖」音，還不回答任何問題，幫友人詢問是否可以合照，該天王直接擺臭臉說：「蛤？」接著就不回應，「但他有在做善事，所以他這樣對人我還可以接受，只是好感驟降。」
還有空服員表示，一名「大眼玉女」一開始答應合照，拍完還要機組員把照片傳給她，沒想到，事後回傳照片的組員居然被公司叫去問話，原來是該女星事後投訴稱自己被打擾到，不久該要求合照的組員就被炒魷魚。