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機身出現顛簸 飛機急劇下降 艙內出現煙霧 艙外出現黑煙 引擎發動機停止，伴隨著飛機轟鳴聲消失 高空飛行時轟然巨響，機艙內塵土飛揚（這可能是機身破裂、艙內突然減壓的狀況）。

南韓濟州航空從泰國曼谷出發、準備降落於全羅南道的務安國際機場時，發生墜機空難憾事。搭飛機務必注意失事墜機前會出現的「6大前兆」，一次掌握急難來臨前的徵兆，有助於乘客把握「黃金90秒」逃生自救。根據韓國媒體報導，一架濟州航空7C2216號航班、機型波音B737-800，從泰國曼谷出發、飛往全羅南道的務安國際機場，準備降落時疑似遭受鳥擊，飛機衝出跑道、撞上護欄爆炸起火，已知機上載有175名乘客及6名機組人員共181人，目前死亡人數已增至47人。◾️，搭飛機務必掌握急難來臨前的徵兆：當乘坐的飛機可能發生安全事故時，除了機組人員將在危急時間作出精準決策，空服人員也必須進行各種專業判斷、甚至在啟動疏散行動前，就做好全面盤算，好把握「黃金90秒」逃生規劃。包括評估機外環境（陸地或水域）、眼前視線範圍逃生路線是否有障礙物、判斷逃生設備、協助乘客完成疏散等指令步驟，此刻乘客切記務必依循空服員指示逃生。