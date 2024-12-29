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民眾黨主席柯文哲上週獲北院裁定3000萬元交保，不過，高院今（29）日已撤銷交保並發回更裁。民眾黨緊急應變小組也召開會議，立院黨團總召黃國昌強調，柯文哲絲毫沒有逃亡動機；至於3000萬保金是否足夠，他則反問檢方，相信過去4個月柯文哲跟陳佩琪夫妻的戶頭裡有多少錢，檢察官非常清楚。柯文哲交保遭高院撤銷發回地院更審，民眾黨中央緊急應變小組今也召開會議，立院黨團總召黃國昌會後受訪時表示：「我們對於台灣高等法院撤銷交保的決定深表遺憾、沒有辦法接受。」黃國昌強調，柯文哲是台灣民眾黨非常重要的領導人，「是我們現在的主席」，絕對沒有逃亡動機。尤其北院原裁定已對柯文哲限制住居、限制出境、出海，衡觀所有客觀情勢，「非常遺憾的說，高院在這情況下還認為柯文哲有逃亡可能，真的是違反一般社會常識跟經驗法則。」黃國昌進一步指出，高院質疑3000萬交保金額不夠高，但在柯文哲沒有犯罪所得的情況下，原本裁定金額就已經對柯家造成非常沉重的負擔。他並反問，「相信過去4個月，柯文哲跟陳佩琪夫妻的戶頭裡有多少錢，檢察官非常清楚」。但民眾黨還是期待也相信台北地院接下來開庭的時候，能夠清楚再補充理由。「希望不要再押人取供，柯文哲已經被押4個月，真的夠久了。」記者追問，黃國昌曾質疑1500元現金很重，但外界質疑他的夫人高翔卻能親送3000萬元現金幫柯文哲辦理交保？黃國昌則嘆說：「哎呀！這種很無聊的事情真的就不用再提了，她那天是分兩批提的，那個重量多少大家看了就知道。」黃國昌批評，如果沈慶京、柯文哲真的要拿1500萬元現金去新加坡、又從新加坡回來，是把兩國的海關形同虛設嗎？