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民眾黨主席柯文哲上週被起訴求刑28年半後，獲3000萬元交保，但高院今（29）日撤銷交保發回更審。而北院早在20日就裁准柯文哲寄出黨主席辭職信，但民眾黨秘書長周榆修今仍表示還沒收到。立院黨團總召黃國昌則強調，現在民眾黨最重要的事情是確保柯文哲好不容易重獲的自由。民眾黨緊急應變小組今天召開會議，黨秘書長周榆修會後受訪時，仍表示還沒收到柯文哲的辭職信。而黃國昌也避談柯文哲辭職一事強調：「我想現在最重要的事情，是我們要確保主席好不容易重獲的自由，不會因為不合理的理由、甚至民進黨高層的意思再度遭到剝奪，這是我們現在唯一關注的事情。」至於下午北院是否會重開羈押庭？黃國昌則說，北院不會通知台灣民眾黨，「我們只希望北院在踐行重為裁定程序中，對柯文哲主席及他的辯護團隊，都要進行正當法律程序保障。」民眾黨聲明則已揚言，羈押庭召開時，會依規定旁聽。據了解，民眾黨支持者已在號召，下午可能會到北院集會。