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民眾黨主席柯文哲涉京華城與政治獻金案，日前遭北檢起訴求刑28年6月，台北地院裁定3000萬元交保，北檢不服提出抗告，今（29）日上午9時高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，預計在下午3時召開羈押庭。對此律師黃帝穎表示，這符合歷來實務見解，另分析兩大關鍵，包括橘子潛逃與其男友作證內容，凸顯橘子涉入柯文哲逾億元金流。對於高院撤銷柯文哲交保，黃帝穎表示，符合法院歷來對貪污案重要共犯潛逃，認定應羈押主嫌的見解。黃帝穎說，高院合議庭三位法官詳盡審閱卷證後，撤銷交保裁定的理由，簡要分析三個重點，首先是高院認定證據顯示柯文哲涉嫌收賄、圖利及公益侵佔罪等罪嫌重大；其次，高院認定柯文哲等被告確實有串證、滅證及逃亡之虞；第三，高院認定北院交保裁定未說明保金如何足以擔保被告不串證、滅證及逃亡。黃帝穎分析兩大關鍵，認為北院更裁橘子潛逃仍是關鍵，橘子不論是帳房或核心車手，都是經手柯文哲金流的重要共犯，橘子潛逃當然是柯文哲羈押的致命事由；其次是橘子男友作證凸顯橘子涉入柯文哲逾億元金流，其男友林鼎峰曾任柯市府行程祕書，到庭證稱橘子曾透露，她負責安排柯文哲行程，還時常到柯家「搬錢」，裡面放有6000萬到3億元金額。黃帝穎說，北院原裁定柯文哲3000萬元交保，但北院合議庭對於柯文哲收賄、圖利及公益侵佔罪已認定「罪嫌重大」，也認定有串證、滅證、逃亡之虞，只剩橘子潛逃是否構成羈押必要事由，北院尚未了解。而高院撤銷北院交保裁定，認定北院未說明交保如何擔保被告不串證、滅證，因此橘子潛逃的串證滅證極高風險，當然是柯文哲接續羈押的關鍵事由。