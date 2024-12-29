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行政院長卓榮泰昨天宣布，高鐵南延屏東路線，將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，推翻今年1月由行政院前院長蘇貞昌核定的「左營案」。對此，國民黨立委陳菁徽指出，2019年韓國瑜擔任高雄市長任內，積極爭取高鐵南延的高雄案，結果民進黨政府就是要硬幹通過左營案，等於浪費高雄人民五年多的等待。陳菁徽說，有關高鐵南延方案，是自己在交通委員會重點質詢的議題。當初透過向交通部長陳世凱要求，請中央一定要尊重民意，爭取以高雄案來作為最終拍板。陳世凱當時允諾，回說會在今年底前拍板，並確定會傾聽民意，也肯定民意代表的爭取。陳菁徽表示，高鐵南延計畫明明可以很明快的決策，偏偏民進黨用政治討論民生議題已經不是第一次，以致於看顏色來辦事。譬如2019年韓國瑜擔任高雄市長任內，積極爭取高鐵南延的高雄案，也不斷反映民意，結果民進黨政府就是要硬幹通過左營案，完全忽視高雄民意的展現，等於浪費高雄人民五年多的等待。陳菁徽認為，高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等人口密集區，透過中心區持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，可以有效發揮高鐵延伸效益。而當時通過的左營案，此舉無異於讓乘客搭高鐵「倒退魯」再延伸到屏東，不利於高雄發展。如今，高鐵進高雄確定後，陳菁徽表示，後續還將有行政院經濟發展委員會的規劃，要把高雄畫成大南方新矽谷中的亮點，並帶動更多廠商進駐，帶動中小企業發展。期待，經濟發展跟交通建設，這一對翅膀，能夠把高雄帶起來飛的更高更遠。