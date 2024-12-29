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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，北院27日裁定柯文哲以3千萬交保，今（29）日北檢提抗告成功。北院下午火速重新召開羈押庭，就在檢方陳述完後，民眾黨團總召黃國昌受訪時痛批，高院針對柯文哲交保被撤銷發回的理由，檢察官完全沒有著墨，還自爆「Excel表無從查證是由誰加以製作」，甚至還想重新炒「橘子」許芷瑜角色，當成羈押柯的理由，希望北院法官能秉公審理。黃國昌在受訪時直指，高院針對柯文哲交保被撤銷發回的理由，檢察官完全沒有著墨，這就可以推斷，連檢察官自己都不爭執。用具保方式，其實就可以足以防止被告逃亡，因為檢察官心知肚明，柯文哲怎麼會逃亡？結果檢察官花了一小時冷飯重炒，繼續講為何要起訴柯文哲，以及有勾串證人之虞，「我不知道檢察官是沒有把高院撤銷發回的理由好好看清楚，還是要透過突襲，針對高院沒有指責的理由，希望重新開戰場？」黃國昌也說，檢察官講了半天還是講的兩件事。第一，唯一聽到跟第一次開延押庭不一樣的事，今天檢察官終於當庭承認，「Excel表無從查證是由誰加以製作」，這是檢察官唯一透露出來新的資訊。黃國昌續指，第二，重新炒「橘子」許芷瑜角色，檢察官如果認為許芷瑜重要，在柯文哲犯罪事實中，卻完全沒有提到許芷瑜扮演的角色，檢察官企圖去說許芷瑜是共犯，但如果認為許芷瑜是共犯、帳房，為何起訴書完全沒有交代？怎麼會把自己起訴書裡都沒有提的人，現在要用來羈押柯文哲理由？這根本違反刑事訴訟法，黃國昌強調，自己上一次公開批評檢察官是在延押庭時，檢察官刻意提到許芷瑜男友說了什麼，今天檢察官終於承認，橘子男友講的完全是傳聞證據，檢察官上一次故意去提橘子男友講的話，就是要抹黑柯文哲，像是抹黑「橘子男友聽橘子說柯文哲家中有6000萬到3億，結果檢察官公開否認，稱他們沒有意思要用橘子男友說的話，去證明柯文哲家中有6000萬到3億」。黃國昌痛批，檢察官變成政黨打手、工具，當庭還有臉說，不要把審判政治化，「我從頭到尾聽檢察官延押庭論告內容，哪像一個正常檢察官會講的話？從頭到尾都在做政治性發言？」「檢察官自己都不爭執，那柯文哲不會逃亡了吧？」黃國昌最後再度痛批，檢察官從來沒有針對撤銷理由說明，反而針對高院認為沒有問題的部分，像是串證的部分，還要開新戰場，希望北院法官能秉公審理。