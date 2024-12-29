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高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，並於今（29）日下午3時召開羈押庭，檢方陳述約1個多小時，過程中提出羈押5項重點，包括交保無法預防串供；共犯證人遍及生活圈、工作圈與交友圈；允許日常生活及工作所必須接觸標準無法切割；法院無舉證責任，但有發現真實義務；最後則是柯文哲有串供高度可能，影響真實發現。檢方也多次強調，另呼籲外界別再攻擊檢查官，此案不管誰辦都一樣，更強調黨主席與黨的帳目不清，如果是過去的柯文哲一定認為有貪污。北院下午再度召開羈押庭，包括民眾黨立院黨團總召黃國昌、立委張啟楷、吳春城、黨副秘書長許甫與發言人吳怡萱皆到場旁聽。檢方首先提及，證據在前大家都看得到，雖已是「信者恆信，不信者恆不信」，但黨主席帳目不清、黨帳目不清、競選經費不明，若以過去柯文哲的標準，一定會認為有貪污。對於部分人士攻擊EXCEL檔案寫道「1500」證據薄弱，檢察官說，為何列表中的錢都有收，只有1500萬元沒收，盼外界不要攻擊檢察官，無論是誰來判都一樣，且柯文哲犯後態度令人遺憾。檢方提及，柯文哲收錢又圖利財團百億、教唆秘書出境、要求財團刪光簡訊、且黨主席對諸多證人有實質影響力，且犯後不配合辦案，不接受提訊更是絕無僅有。並提及兩項羈押必要，包括柯文哲對於關鍵問題回答含糊，此外工作內容、金流、寫紙條目的與社群平台募款都說不知情。檢方也提到關鍵人物橘子，有許多事證證實橘子處理帳目，而柯文哲叫橘子出國，還罵檢方倒果為因。最後檢方也提出五大關鍵認為有羈押必要，包括交保無法預防串供；共犯證人遍及生活圈、工作圈與交友圈；允許日常生活及工作所必須接觸標準無法切割；法院無舉證責任，但有發現真實義務；最後則是柯文哲有串供高度可能，影響真實發現。此外檢方也稱掌握情資，有市府官員被施壓不要配合檢方問訊，都顯示柯文哲有羈押之必要性。至於被抨擊證據不明確一事，檢方也在羈押庭上解釋，橘子逃亡在外，而很多事實尚待調查，是避免被掌握案情。而在羈押庭過程中，柯文哲時而看著檢查官發言，時而與一旁律師交頭接耳，更數度看向旁聽席似乎在找人。