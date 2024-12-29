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今年季後，據傳台鋼雄鷹開出7年、平均月薪90萬的大合約延攬中華職棒強打詹子賢，然而最終他選擇留在母隊中信兄弟。對此，台鋼啦啦隊「Wing Stars」應援總監安芝儇也對招募失敗感到可惜，笑說未來對方若來主場作客，會喊「三振他」。詹子賢曾稱讚安芝儇很漂亮，兩人也曾在今年的中職明星賽互動，後者主動問他要不要來台鋼，而今年季後台鋼球團確實也有對詹子賢開出價碼，不過沒有打動這位強打，詹子賢最終仍決定留在兄弟。對此，昨天安芝儇在接受媒體訪問時表示，「很可惜他沒有來，沒辦法好好幫他應援，而且他一定是一位好選手，台鋼才想要網羅他，希望他在他所在的地方繼續加油。祝他好運，我會在遠處為他加油。」至於下次詹子賢來南部作客，會不會大喊三振他？安芝儇笑說：「當然啊！比賽是比賽，所以我會跟他說不要打太多安打，不要打太好。」