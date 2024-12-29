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▲兇手鮑伯被拿著紙屑質問時，立刻面露無辜神情。（圖／翻攝@Don_Mei_0105）

▲一個轉身後，鮑伯卻又化身安慰人的角色。（圖／翻攝@Don_Mei_0105）

毛小孩常常會做出讓人類又愛又恨的舉動！日前住在日本的拉布拉多鮑伯（Bob），就觸犯了寵物界天條「咬破鈔票」這項罪行，結果被抓抱後牠的「2舉動」連續技，讓媽媽氣得牙癢癢卻拿牠沒辦法！住在日本埼玉縣飼主一家@Don_Mei_0105是一個多寵家族，家裡養了3隻拉布拉多與2隻貓咪，其中鮑伯（Bob）則是最新的家庭成員，年紀僅9個月大，是家中老么般的存在，因此在家裡有任性玩耍的權利。沒想到在聖誕節晚上，本該是歡樂度過的開心節日，媽媽卻在客廳發現鮑伯又闖禍了，而且這次更是觸犯了寵物界天條「咬破鈔票」，因此有損主人荷包的行為，絕對會直接影響到後續零嘴罐罐的數量。當媽媽拿著破損紙鈔質問鮑伯時，牠的第一舉動卻是立刻露出無辜的神情，想要當作自己沒闖禍，無奈的媽媽只能轉頭開始收拾地板上的鈔票紙屑，嘗試拼湊回原本的模樣，看看是否有機會拿到銀行換鈔。怎料此時兇手鮑伯又靠近媽媽，第二個舉動就是將狗掌伸到媽媽的肩膀上，彷彿在安慰對方，就像小孩子犯錯後又安慰長輩的可愛情境，也讓大批網友笑翻大喊「那個道歉的手真的好好笑」、「真的是屁孩一個，媽媽罵完後又屁顛裝沒事」。