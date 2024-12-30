NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月30日賽程，共有6場比賽進行，焦點之戰為西區龍頭奧克拉荷馬雷霆對決排名緊追其後的曼非斯灰熊，雷霆近期狀況絕佳，在「SGA」Shai Gilgeous-Alexander領軍下打出一波10連勝；但灰熊同樣不遑多讓，以4場勝差落後雷霆，近10戰拿下8勝2敗的佳績，強強對決內容值得球迷期待。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：灰熊交手雷霆焦點之戰
📍比賽背景
雷霆在NBA盃冠軍戰輸給公鹿後，例行賽卻越戰越勇，昨（29）日以106：94輕取黃蜂後，拿下10連勝，並以25勝5敗的戰績，穩居西區龍頭。另一方面，在「少主」Ja Morant歸隊後，灰熊團體戰力升級，蛻變回先前的西區勁旅，在20日面對金州勇士的比賽，甚至以51分差血洗，雖然Ja Morant因右肩峰鎖骨關節扭傷，確定缺席，但仍然有機會挑戰斬斷雷霆10連勝。
📍數據對比
灰熊本季場均得分124分（聯盟排名第1），雷霆場均得分為114.9（聯盟排名第10）。
灰熊本季投籃命中率為48.7％（聯盟排名第5），雷霆本季投籃命中率為42.8％（排名聯盟第15）。
📍雙方關鍵球員
灰熊：在Ja Morant因右肩峰鎖骨關節扭傷，確定缺席的情況下，Jaren Jackson Jr.能否突破雷霆禁區，並有效封鎖對方內線攻勢，將會成為一大關鍵。Jaren Jackson Jr.本季攻防兩端數據依舊亮眼，場均可以攻下21.9分、6籃板、1.7次助攻，防守端則能夠貢獻1.7次阻攻及1.5次抄截。
雷霆：儘管前場面對黃蜂，雷霆先發5人得分都來到二位數，展現全員皆兵的戰法，不過球隊一哥SGA還是進攻端的發動核心，場均可以拿下30.8分，高居全聯盟第2名，同時也能貢獻5.6籃板、6.1助攻，外加2次抄截的全面數據。
🟡NBA2024-25例行賽12月30日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：馬刺VS灰狼 09:00
愛爾達ELTA.TV：馬刺VS灰狼 09:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
雷霆在NBA盃冠軍戰輸給公鹿後，例行賽卻越戰越勇，昨（29）日以106：94輕取黃蜂後，拿下10連勝，並以25勝5敗的戰績，穩居西區龍頭。另一方面，在「少主」Ja Morant歸隊後，灰熊團體戰力升級，蛻變回先前的西區勁旅，在20日面對金州勇士的比賽，甚至以51分差血洗，雖然Ja Morant因右肩峰鎖骨關節扭傷，確定缺席，但仍然有機會挑戰斬斷雷霆10連勝。
📍數據對比
灰熊本季場均得分124分（聯盟排名第1），雷霆場均得分為114.9（聯盟排名第10）。
灰熊本季投籃命中率為48.7％（聯盟排名第5），雷霆本季投籃命中率為42.8％（排名聯盟第15）。
📍雙方關鍵球員
灰熊：在Ja Morant因右肩峰鎖骨關節扭傷，確定缺席的情況下，Jaren Jackson Jr.能否突破雷霆禁區，並有效封鎖對方內線攻勢，將會成為一大關鍵。Jaren Jackson Jr.本季攻防兩端數據依舊亮眼，場均可以攻下21.9分、6籃板、1.7次助攻，防守端則能夠貢獻1.7次阻攻及1.5次抄截。
雷霆：儘管前場面對黃蜂，雷霆先發5人得分都來到二位數，展現全員皆兵的戰法，不過球隊一哥SGA還是進攻端的發動核心，場均可以拿下30.8分，高居全聯盟第2名，同時也能貢獻5.6籃板、6.1助攻，外加2次抄截的全面數據。
🟡NBA2024-25例行賽12月30日賽程表：
| Brooklyn
| @ Orlando
| Indiana
| @ Boston
| Atlanta
| @ Toronto
| Miami
| @ Houston
| Memphis
| @ Oklahoma City
| San Antonio
| @ Minnesota
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：馬刺VS灰狼 09:00
愛爾達ELTA.TV：馬刺VS灰狼 09:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。