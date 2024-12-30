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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，北院27日裁定柯文哲以3千萬交保，29日北檢抗告成功，發回更裁，改以7千萬交保。對此，民眾黨立委張啓楷質疑，柯文哲真的比得過掏空台鹽11億的前高雄市副市長陳啟昱嗎？鄭文燦不但不認罪，卻還是順利交保，檢方甚至未提出抗告，「面對如此雙重標準，我們該如何教育下一代守法，而不是蔑視法律？又該如何對台灣的民主法治感到驕傲？」張啓楷30日凌晨在臉書發文，柯文哲交保金因為檢方提出1億保金加上電子腳鐐也不能放的誇張要求，最後提高到7000萬，另外需要配戴電子腳鐐。這對於柯文哲來說，無異於另一種羞辱。「我們尊重法官判決，也知道他們頂著巨大的政治壓力，還是讓柯文哲可以出來面對外界，有一個公平發聲的機會，也讓他有機會陪伴重病的父親，走過人生的最後一個階段，不至於留下遺憾。」張啓楷質疑，他們要問檢察官，這樣的濫用司法權力，要如何教育我們的下一代？僅憑某地某時並無直接證據的1500萬，及登記在案公開的210萬政治獻金，在羈押114天後，檢方卻遞出了一份荒謬的起訴書。不僅沒有明確證據，還充滿與案情無關的風花雪月。檢察官被打臉、成為笑柄一次還不夠，竟還要繼續提起抗告？這背後究竟是背負了多大的壓力，還是僅僅為了維護自己的顏面？為什麼柯文哲要遭受如此對待？檢察官憑什麼濫用手中的權力？究竟是為了自己的仕途，還是利用司法公器摧毀台灣的法治？張啓楷質疑，柯文哲真的比得過掏空台鹽11億的前高雄市副市長陳啟昱嗎？陳啟昱當時交保金多少？答案是150萬。結果呢？他被放出後竟然潛逃24天。還有鄭文燦，他涉嫌收賄500萬，且人證物證俱全，時間、地點、人物、證據確鑿。鄭文燦案子卻硬生生被壓了七年不辦，檢調要搜索被駁回10次，最後受不了法院不斷拒絕搜索聲請，直接跳過法院，動用逕行搜索權，在上鎖的床頭暗櫃內扣得678.5萬元現金。然而，鄭文燦不但不認罪，卻還是順利交保，檢方甚至未提出抗告，且僅羈押47天。「面對如此雙重標準，我們該如何教育下一代守法，而不是蔑視法律？又該如何對台灣的民主法治感到驕傲？」