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布魯克林籃網是近期交易市場上最活躍的賣家，日前先是將頭牌控衛Dennis Schroder送往金州勇士，今又將全能3D球員Dorian Finney-Smith交易至洛杉磯湖人。根據NBA記者Marc Stein透露，「籃網仍在尋求交易Cameron Johnson，且至少將索要多枚首輪籤。」Johnson本季出戰29場比賽，場均上場32.9分鐘，能攻下19.5分、4.4籃板、3.1次助攻，三分命中率高達42.9％，但目前最新消息指出，籃網在今交手奧蘭多魔術的比賽中，Johnson在第2節因左髖關節傷勢退出比賽，預計將接受MRI檢測。值得一提，這是Johnson本季第2度因為髖關節傷勢缺席比賽。目前市場上Johnson的頭號潛在追求者就是勇士隊，日前根據NBA記者Jake Weinbach表示，「勇士也對追求Johnson感到濃厚興趣，預計搭配一張到期合約與一枚未來的首輪籤。」目前除了勇士外，丹佛金塊也是Johnson的潛在買家。籃網的交易策略十分明確，除了要鎖定下一季的狀元籤，也想繼續積累球隊資產，目前籃網在未來7年擁有31枚選秀籤，其中15個為首輪籤，16個為次輪籤，且籃網將在今年休賽季擁有至少6000萬美元的薪資空間。