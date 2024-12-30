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▲▼阿妹昨晚演出請來鳳小岳（下圖左）擔任特別嘉賓。（圖／聲動娛樂提供）

▲陳瑩看張惠妹演唱會開直播分享演出內容惹議。（圖／陳瑩臉書）

華語樂壇天后、「妹神」張惠妹（阿妹）昨（29）日在台北大巨蛋舉辦第4場演唱會，民進黨立委陳瑩公然違反演出規定，在自己的臉書開直播放送阿妹的表演內容，時間長達約20分鐘，遭網友洗版質疑後才火速刪文。針對陳瑩的行為，《NOWnews今日新聞》詢問主辦方公關、阿妹經紀人陳鎮川，截稿前暫時沒有回應。昨天晚上，陳瑩現身台北大巨蛋欣賞張惠妹「ASMR Maxxx @Taipei Dome」演唱會，在壓軸表演環節，她突然在擁有3.8萬追蹤數的臉書開啟直播，阿妹演唱〈三天三夜〉和安可曲〈別在傷口灑鹽〉、〈我可以抱你嗎〉，以及搭乘熱氣球等畫面零時差播送。陳瑩Live轉播張惠妹開唱，讓許多網友看傻眼，湧入她的臉書痛批：「好好看演唱會不好嗎？還直播演唱會！知法犯法」、「什麼特權可以開直播」、「好奇怪喔...演唱會不能直播不是常識嗎？為什麼立委會不知道呢？真心不懂」、「這立委不行啊！無法無天在人家演唱會開直播」、「委員，張惠妹演唱會呢？」據張惠妹演唱會事前公布的規定，明文寫著「演出中嚴禁錄影、錄音、拍照、直播，手機請關機或開靜音」，陳瑩此舉已經明顯違規，目前她已經將直播連結下架，不過尚未對此事有任何回應。