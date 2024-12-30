我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在今將主控D'Angelo Russell與Maxwell Lewis，和3枚次輪選秀權打包，從布魯克林籃網換來全能3D球員Dorian Finney-Smith與Shake Milton。其中湖人隨隊記者Dan Woike就透露，「本賽季Russell雖然擔任次要得分手，但他並沒有任何抱怨，他是一個真正以團隊為優先的球員，管理層對他有很高的評價。此外Russell對於再度回鍋籃網感到興奮。」記者Dan Woike說：「湖人管理層對於本季Russell扮演的角色感到滿意，他沒有因為他是次要得分點就顯得消極，反觀他展現出以團隊至上的打球態度，這是必須給予肯定的，祝福他在籃網擁有更好的發展。」此外這是Russell生涯第2度回鍋籃網，他曾在2017至2019效力籃網，並在2019年時入選全明星。談到Russell的離隊，湖人總管Rob Pelinka也發聲明表示，「球團十分感謝Russell第二次回到湖人的旅程，我們一起創造許多很棒的時刻與成就，我們祝福他和Lewis在籃網的未來一切順利。」對於Russell加入籃網，記者Woike則說道：「他對於回鍋籃網感到十分興奮，他很期待再次證明自己。」此外籃網是否會再次將Russell打包送至別隊，美媒《ClutchPoints》記者Brett Siegel指出，「籃網目前還沒有這個打算，但若是合適的交易包出現，毫無疑問籃網會再度啟動交易。」