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▲&TEAM副隊長FUMA在機場發布的貼文，遭到部分網友撻伐。（圖／翻攝自微博）

韓國濟州航空昨（29）日發生開業20年來首起重大空難悲劇，全機181人有179人罹難，僅2位空服員生還，全韓舉國哀悼，怎料，日韓男團&TEAM成員FUMA，於空難發生後在社群平台上傳比出勝利手勢的照片，還附上飛機等貼圖，引來網友留言怒轟，本人隨後刪除該貼文。2年前在日本出道、所屬韓國經紀公司HYBE旗下子公司的9人男團&TEAM，26歲副隊長、日本籍成員FUMA（村田風雅）昨天在濟州航空空難發生約1小時後，在個人粉專Weverse分享一張看似於候機室的自拍照，他臉上掛著微微淺笑，對鏡頭比出剪刀手「YA」，配文寫下「還想再去一次」，並放上飛機、芒果、椰子等符號。FUMA的貼文發布後，引起部分網友批評，認為他在全球廣泛報導的濟州航空空難事件後，發布這種文章不太恰當，由於照片地點疑似在曼谷機場，濟州航空迫降後爆炸的航班為曼谷飛往南韓，有人痛批他完全沒有偶像意識，不太可能不清楚發生國際性空難。不過也有網友為FUMA抱不平，「感覺他們（批評的網友）的發言有點莫名其妙，道德綁架...」，認為FUMA只是要從泰國回日本，在機場發布登機前的動態，因此被圍剿感到莫名其妙。