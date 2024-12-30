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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，北院27日裁定柯文哲以3千萬交保，29日北檢抗告成功，發回更裁，改以7千萬交保，並加上電子腳鐐科技監控。民眾黨表示，原本裁定金額就已經對柯家造成非常沉重的負擔，如今又增加金額，無疑是再次加重財務負擔。對此，民進黨議員簡舒培狠酸「為什麼整個黨還要繼續裝窮？噁不噁心啊？」簡舒培在臉書發文表示，羈押庭結果出爐，裁定柯文哲7千萬交保加上電子腳鐐監控；民眾黨說北檢政治辦案，會一起去籌交保金，「但上次3000萬交保金，柯文哲說是黃國昌出的，而且柯文哲自己也說，他家有錢可以去銀行領，為什麼整個黨還要繼續裝窮？噁不噁心啊！」簡舒培指出，交保金是法官裁定的，如果整個案子證據薄弱，不是涉嫌重大，法官會裁定這麼高金額交保金嗎？她也直言，「今天也證實了柯文哲辭黨主席，就是為了拚交保」。法官在羈押庭中再三向柯文哲確認，辭去黨主席是否為他的意見，並解釋反覆詢問是因為跟案子有關，同時也是檢方抗告理由。柯文哲則確認自己9月就想辭職了，「政治上會被模糊焦點，民眾黨會被搞垮。」除了欽點黃國昌接班處理黨務之外，柯文哲原先表示要給他約一週時間交接黨務、說服小草；撤庭前則改稱至少要2天，但重點就是不會假辭職。