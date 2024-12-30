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▲2025年前夕，中醫大年終送大禮，實質回饋感謝員工努力與付出。（圖／中醫大提供）

中國醫藥大學附設醫院感謝全體員工的努力與貢獻，繼12月20日宣布發放1億元新春大紅包後，今日再宣布發放全薪1.75個月年終獎金，總額達6億元。此外，114年準備投入3億元確保員工薪資調高5-20%，實質回饋並彰顯醫院對員工的重視與關懷。中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，醫療是一項良心事業，中醫大附醫始終堅持以病人為中心、以員工為重的信念。希望以實際行動回饋員工的努力，讓每一位醫院同仁都能感受到最實質的支持。在當前醫護人力緊繃的情況下，為了吸引更多優秀護理人才，將新進病房護理師的月薪提高至5萬元以上，輪三班者年薪更可突破百萬元。若現有員工成功介紹護理師進院服務，可獲2萬元推荐獎金。體恤夜班同仁，提供全員工大夜及小夜班暖心餐點，每年提撥預算超過2千萬元。中醫大附醫院長周德陽強調，員工是醫院最寶貴的資產，醫院年年加碼投入員工福利，包括長期提供掛號費、健保部分負擔全免及所有項目就醫優免措施外，更逐年擴大高階健康檢查的預算與服務項目，每年編列預算超過6千萬元，全力守護員工健康，並提供團體保險與急難救助金，完善的保障機制讓員工無後顧之憂。此外，醫院還提供多元化的福利措施，包括生育津貼、教育補助，以及補助成立員工社團，並每月舉辦員工慶生會，還積極支持員工專業進修，提供培訓補助，助力員工持續成長。透過這些全方位的福利支持，展現了對員工的重視與承諾，營造出健康、友善且成長性的職場文化。周院長表示，隨著中國醫藥大學與台中市政府合作的「台中市立老人復健綜合醫院」將於2025年正式營運，醫院的醫療服務版圖將進一步擴大，也正積極招幕團隊中。所以，未來將持續努力，為員工創造更好的工作環境與發展機會，也期待更多有志於醫療服務的夥伴加入，攜手為民眾提供更優質的就醫服務與健康保障。