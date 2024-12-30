我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李柏毅反諷陳菁徽要幫忙科普當年高鐵高雄案歷史，再批當年韓國瑜稱作南沿線是「盲腸線」，怎麼蹭著蹭著今天變成了韓的政績。(圖／立委李柏毅臉書)

▲陳菁徽昨（29）日在粉絲專頁寫道，自己在質詢時爭取高鐵高雄案，並附上「成功爭取」字樣圖卡，又稱還了當年的韓國瑜公道。（圖／截自陳菁徽臉書）

行政院長卓榮泰上週六宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，國民黨立委陳菁徽隨即在臉書PO文「成功爭取」圖卡，引發民進黨立委李柏毅批評，並點名前立委黃昭順與國民黨，過去不斷阻撓高鐵高雄方案，是拖垮建設的罪魁禍首，更強調當年韓國瑜「盲腸線」言論，延，現在為了收割竟拗成韓的功勞，這堪比轉彎的幅度堪比白海豚吳敦義。陳菁徽昨（29）日在粉絲專頁寫道，自己在質詢時爭取高鐵高雄案，並附上「成功爭取」字樣圖卡，又稱還了當年的韓國瑜公道。未料料隨即引起李柏毅反諷，要幫忙科普當年高鐵高雄案歷史，再批當年韓國瑜不承認、反對高鐵南延案，稱作南沿線是「盲腸線」，怎麼蹭著蹭著今天變成了韓的政績。李柏毅表示，過去阻礙頻頻阻礙高雄發展的就是國民黨，自己還不知道打臉自家人？李柏毅強調，高鐵早在1993年核定路線、1999年開工，之所以高雄方案無法跟鐵路地下化一併施工，就是當年時任市長的吳敦義核定站點計畫不周。李柏毅也點名時任立委的黃昭順，2006年還率眾大鬧鐵路地下化動工典禮、就是要「卡」建設。且2010年吳敦義擔任行政院長任內，和交通部長毛治國再給高雄方案一記殺球「不具可行性、否決延伸線」，完全不顧南部城市發展，才讓高雄到現在還在補20年前的破網！李柏毅表示，當年國民黨總統參選人韓國瑜曾說若當上總統，行政院規劃的這條「盲腸線」，不同意、也不會承認。李柏毅說，韓的實際主張就是反對高鐵南延，至於要不要進市區僅是對路線的評論。現在國民黨委員為了收割顛倒是非，要把這一切的功勞歸到韓國瑜的名下，但無論是政策規劃還是執行成果，韓國瑜根本毫無貢獻！李柏毅感嘆，高雄軌道建設從捷運紫線、黃線，到接下來即將實施的高雄方案，都需要大量的中央經費支持，這些資源被藍白財劃法惡奪，變成六都財源增幅最少的城市，未來建設經費下落都成了問號。李柏毅最後更怒批，在藍白用財劃法修理高雄時，國民黨委員不為高雄人站出來發聲，現在還想出來收割政績？到底要不要臉！