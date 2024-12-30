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▲洛杉磯湖人在今正式與布魯克林籃網達成交易，將主控D'Angelo Russell與Maxwell Lewis，和3枚次輪選秀權打包，從籃網換來全能3D球員Dorian Finney-Smith與Shake Milton。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA交易市場逐步升溫，洛杉磯湖人與布魯克林籃網今（30）日完成交易，再次證明兩支球隊處於截然不同的發展階段。這筆交易不僅讓我們看到了湖人對提升短期競爭力的渴望，正在努力抓住「詹皇」LeBron James與Anthony Davis的奪冠窗口期，也展現籃網在重建道路上的清晰目標。對湖人來說，這筆交易的重點不在於提升天賦，而是改善球隊的平衡與陣容深度。送走了效率不穩的D'Angelo Russell，換來Dorian Finney-Smith與Shake Milton，表面上看或許不算特別亮眼，但卻是精心打算的補強。Finney-Smith的到來將補足湖人長期以來的防守缺陷。他身高6呎7，具備出色的側翼防守能力，並且是3D型球員的典範。在LeBron James與Anthony Davis的身旁，Finney-Smith的三分能力應該能被充分發揮，即使無法完全維持本季43.5%的命中率，但他的價值仍不容忽視。至於Milton，他是替補席上的即戰力。他具備創造進攻的能力，也能在關鍵時刻提供火力支持。對於目前缺乏穩定替補後衛的湖人來說，Milton的加入讓輪換陣容更加完整。然而，這筆交易也並非毫無隱憂。例如，Finney-Smith下賽季的1540萬美元球員選項可能會對薪資空間造成一定壓力。但在短期內，這筆交易讓湖人減少了約1500萬美元的奢侈稅，這對管理層來說無疑是加分項。總體來看，這筆交易雖然無法立即將湖人推向冠軍競爭行列，但它為詹皇和AD的身旁提供了更多支持，並且是在不犧牲大量未來資產的情況下完成的務實操作。自「巨頭實驗」失敗後，籃網已經徹底轉向重建模式。這筆交易再次體現了總經理Sean Marks的清晰方向——徹底清理薪資結構，並積累更多選秀資本。籃網選擇用Finney-Smith與Milton換來合約即將到期的Russell，同時再添3個次輪選秀權，這是典型的重建操作。他們的目標十分明確：降低薪資負擔，進一步調整球隊陣容，為未來創造更多靈活性。值得注意的是，籃網在這筆交易中放棄了灰熊提供的一個受保護首輪選秀權，也反映出籃網對短期陣容的構建並不抱有太多期待，而是將目光投向2025年後的自由市場和選秀。