雷霆狂奪11連勝逼近隊史紀錄！西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，在奪下近期10連勝後，今（30）日交手西區排名第2的強敵曼非斯灰熊。不過灰熊「少主」Ja Morant因為右肩峰鎖骨關節扭傷缺陣，結果雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander狂砍全場最高的35分，外加7助攻、6籃板，帶隊以130：106血洗灰熊，豪奪11連勝，距離追平隊史最長連勝只剩最後一戰。
SGA連27場砍破20分 11連勝逼近隊史紀錄
此役雙方首節持平，直到第二節，SGA帶領全隊發起猛烈攻勢，個人攻下12分，且板凳3名球員包含Kenrich Williams、Ajay Mitchell以及Isaiah Joe共計拿下19分，讓雷霆在半場結束取得76：50大幅領先。
進入下半場後，雷霆雖然攻勢漸緩，但灰熊缺少領頭羊Ja Morant，Desmond Bane的命中率也不甚理想，早早在第四節進入消化時間，換上板凳球員，最終以106：130慘敗給雷霆。
值得一提的是，該場勝利是雷霆近期的第11連勝，成為隊史第2長的連勝，下場比賽將在台灣時間1月1日交手明尼蘇達灰狼。過去隊史最長連勝紀錄是在2013年賽季的12連勝，當時球隊由「KD」Kevin Durant、Russell Westbrook等人組成。
在個人表現部分，SGA延續火燙手感，單場攻下全隊最高的35分、7助攻、6籃板，外加4阻攻，是個人第27場連續砍破20分的比賽，板凳球員Ajay Mitchell貢獻次高的17分。灰熊部分，則是由Desmond Bane拿下全隊最高的22分。
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此役雙方首節持平，直到第二節，SGA帶領全隊發起猛烈攻勢，個人攻下12分，且板凳3名球員包含Kenrich Williams、Ajay Mitchell以及Isaiah Joe共計拿下19分，讓雷霆在半場結束取得76：50大幅領先。
進入下半場後，雷霆雖然攻勢漸緩，但灰熊缺少領頭羊Ja Morant，Desmond Bane的命中率也不甚理想，早早在第四節進入消化時間，換上板凳球員，最終以106：130慘敗給雷霆。
值得一提的是，該場勝利是雷霆近期的第11連勝，成為隊史第2長的連勝，下場比賽將在台灣時間1月1日交手明尼蘇達灰狼。過去隊史最長連勝紀錄是在2013年賽季的12連勝，當時球隊由「KD」Kevin Durant、Russell Westbrook等人組成。
在個人表現部分，SGA延續火燙手感，單場攻下全隊最高的35分、7助攻、6籃板，外加4阻攻，是個人第27場連續砍破20分的比賽，板凳球員Ajay Mitchell貢獻次高的17分。灰熊部分，則是由Desmond Bane拿下全隊最高的22分。