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雷霆狂奪11連勝逼近隊史紀錄！西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，在奪下近期10連勝後，今（30）日交手西區排名第2的強敵曼非斯灰熊。不此役雙方首節持平，進入下半場後，雷霆雖然攻勢漸緩，但灰熊缺少領頭羊Ja Morant，Desmond Bane的命中率也不甚理想，早早在第四節進入消化時間，換上板凳球員，最終以106：130慘敗給雷霆。值得一提的是，灰熊部分，則是由Desmond Bane拿下全隊最高的22分。