全台2025跨年晚會明（31）日將盛大登場，今年不只高雄邀請到「六金級」超強卡司，雙北、新竹、台中、台南也請來重量級表演陣容，除了本土天團Energy、玖壹壹等，還有天后蔡健雅、彭佳慧、丁噹，更力邀多組韓國人氣明星Apink、Super Junior-L.S.S.等跨海來台表演。《NOWnews今日新聞》就整理了六都跨年演場會完整卡司，以及線上直播連結，提供給讀者一次看。
🟡2025年台北跨年晚會陣容
主持人：Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、Dora謝雨芝
演唱會卡司：Dragon Beauties小龍女 & DJ Rayray、TRASH、怕胖團、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、黃宣、韓國女團Apink、Energy、舞團HRC BEAST CREW SHADOW、孫振 & City4舞團、梁詠琪、八三夭
電視直播：TVBS 56頻道、公視 13頻道、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道
網路直播：台北旅遊網FB、台北市政府YT、 LINE TODAY、公視+、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB
行動影音：TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video
🟡2025年新北跨年晚會陣容
主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
演唱會卡司：韓國天團Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS、宇宙人、卓文萱、板凳樂團、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、許富凱、陳勢安、葛西瓦、OPEN!家族
網路直播：新北市文化局粉絲專頁、新北市文化局YouTube頻道
🟡2025年桃園跨年晚會陣容
主持人：小鐘、何妤玟、短今、潘君侖
演唱會卡司：姜丹尼爾 KANG DANIEL、DAYCHILD、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女
電視直播：中視新聞台、中天綜合台
網路直播：中視新聞台YouTube、ETtoday 新聞雲 YouTube、樂遊桃園臉書、中視新聞臉書
🟡2025年新竹跨年晚會陣容
主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ圓圓
演唱會卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融
電視直播：中視主頻（CH10）
網路直播：中視新聞YouTube（點此看）、中視新聞FB（點此看）、新竹縣長楊文科FB（點此看）、新竹市長邱臣遠FB（點此看）、新竹市政府FB（點此看）、新竹縣政府FB（點此看）、竹縣好好玩FB（點此看）
🟡2025年台中跨年晚會陣容
主持人：阿Ken、蔡尚樺
演唱會卡司：玖壹壹（開場）、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人（倒數前）、W0lf(S)五堅情（倒數後）
電視直播：三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）
網路直播：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube、MyVideo
🟡2025年台南跨年晚會卡司
主持人：吳建恆、徐凱希
演唱會卡司：李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、@onefive孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年
電視直播：TVBS
網路直播：2025台南好Young臉書
🟡2025年高雄跨年晚會卡司
主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠
演唱會卡司：「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊
電視直播：華視、年代MUCH台、壹電視綜合台
網路直播：中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、ETtoday新聞雲、陳其邁 Chen Chi-Mai FB、高雄市政府FB、高雄旅遊網FB、華視綜藝頻道YT
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主持人：Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、Dora謝雨芝
演唱會卡司：Dragon Beauties小龍女 & DJ Rayray、TRASH、怕胖團、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、黃宣、韓國女團Apink、Energy、舞團HRC BEAST CREW SHADOW、孫振 & City4舞團、梁詠琪、八三夭
電視直播：TVBS 56頻道、公視 13頻道、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道
網路直播：台北旅遊網FB、台北市政府YT、 LINE TODAY、公視+、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB
行動影音：TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video
🟡2025年新北跨年晚會陣容
主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
演唱會卡司：韓國天團Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS、宇宙人、卓文萱、板凳樂團、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、許富凱、陳勢安、葛西瓦、OPEN!家族
網路直播：新北市文化局粉絲專頁、新北市文化局YouTube頻道
🟡2025年桃園跨年晚會陣容
主持人：小鐘、何妤玟、短今、潘君侖
演唱會卡司：姜丹尼爾 KANG DANIEL、DAYCHILD、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女
電視直播：中視新聞台、中天綜合台
網路直播：中視新聞台YouTube、ETtoday 新聞雲 YouTube、樂遊桃園臉書、中視新聞臉書
🟡2025年新竹跨年晚會陣容
主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ圓圓
演唱會卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融
電視直播：中視主頻（CH10）
網路直播：中視新聞YouTube（點此看）、中視新聞FB（點此看）、新竹縣長楊文科FB（點此看）、新竹市長邱臣遠FB（點此看）、新竹市政府FB（點此看）、新竹縣政府FB（點此看）、竹縣好好玩FB（點此看）
🟡2025年台中跨年晚會陣容
主持人：阿Ken、蔡尚樺
演唱會卡司：玖壹壹（開場）、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人（倒數前）、W0lf(S)五堅情（倒數後）
電視直播：三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）
網路直播：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube、MyVideo
🟡2025年台南跨年晚會卡司
主持人：吳建恆、徐凱希
演唱會卡司：李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、@onefive孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年
電視直播：TVBS
網路直播：2025台南好Young臉書
🟡2025年高雄跨年晚會卡司
主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠
演唱會卡司：「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊
電視直播：華視、年代MUCH台、壹電視綜合台
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