全台2025跨年晚會明（31）日將盛大登場，今年不只高雄邀請到「六金級」超強卡司，雙北、新竹、台中、台南也請來重量級表演陣容，除了本土天團Energy、玖壹壹等，還有天后蔡健雅、彭佳慧、丁噹，更力邀多組韓國人氣明星Apink、Super Junior-L.S.S.等跨海來台表演。《NOWnews今日新聞》就整理了六都跨年演場會完整卡司，以及線上直播連結，提供給讀者一次看。

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🟡2025年台北跨年晚會陣容

主持人：Lulu黃路梓茵、廖威廉、風田、Dora謝雨芝

演唱會卡司：Dragon Beauties小龍女 & DJ Rayray、TRASH、怕胖團、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、黃宣、韓國女團Apink、Energy、舞團HRC BEAST CREW SHADOW、孫振 & City4舞團、梁詠琪、八三夭

電視直播：TVBS 56頻道、公視 13頻道、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道

網路直播：台北旅遊網FB台北市政府YT、 LINE TODAY公視+TVBS NEWS YTTVBS新聞FB

行動影音：TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video
 

▲2025年「臺北最High新年城」跨年晚會公布將有超過10組超強卡司，首波演出卡司包含男團Energy、韓國實力女團Apink等。（圖／台北市觀傳局提供）
▲2025年「臺北最High新年城」跨年晚會公布將有超過10組超強卡司，首波演出卡司包含男團Energy、韓國實力女團Apink等。（圖／台北市觀傳局提供）
🟡2025年新北跨年晚會陣容

主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵

演唱會卡司：韓國天團Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）、U:NUS、宇宙人、卓文萱、板凳樂團、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、許富凱、陳勢安、葛西瓦、OPEN!家族

網路直播：新北市文化局粉絲專頁新北市文化局YouTube頻道
 

▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」邀來許富凱、U:NUS、宇宙人及魅力男團「SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）」陪伴觀眾嗨翻跨年夜。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」邀來許富凱、U:NUS、宇宙人及魅力男團「SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）」陪伴觀眾嗨翻跨年夜。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
🟡2025年桃園跨年晚會陣容

主持人：小鐘、何妤玟、短今、潘君侖

演唱會卡司：姜丹尼爾 KANG DANIEL、DAYCHILD、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女

電視直播：中視新聞台、中天綜合台

網路直播：中視新聞台YouTubeETtoday 新聞雲 YouTube樂遊桃園臉書中視新聞臉書
 

▲2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會卡司名單全出爐，包括姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）、DAYCHILD （데이차일드）、丁噹、原子少年Saturnday、ELL&s未來少女、陳芳語及白安等共13組藝人表演。（圖／翻攝自桃園市政府警察局臉書）
▲2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會卡司名單全出爐，包括姜丹尼爾KANG DANIEL、DAYCHILD、丁噹、原子少年Saturnday、ELL&s未來少女、陳芳語及白安等共13組藝人表演。（圖／翻攝自桃園市政府警察局臉書）
🟡2025年新竹跨年晚會陣容

主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ圓圓

演唱會卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融

電視直播：中視主頻（CH10）

網路直播：中視新聞YouTube（點此看）、中視新聞FB（點此看）、新竹縣長楊文科FB（點此看）、新竹市長邱臣遠FB（點此看）、新竹市政府FB（點此看）、新竹縣政府FB（點此看）、竹縣好好玩FB（點此看）

▲大新竹跨年晚會共5位主持人、13組超強卡司。（圖／取自官網）
▲大新竹2025跨年晚會共5位主持人、13組超強卡司。（圖／取自官網）
🟡2025年台中跨年晚會陣容

主持人：阿Ken、蔡尚樺

演唱會卡司：玖壹壹（開場）、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人（倒數前）、W0lf(S)五堅情（倒數後）

電視直播：三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）

網路直播三立電視YouTube三立新聞網YouTube三立新聞網直播室Vidol YoutubeMyVideo
 

▲（圖／三立提供）
▲2025年台中跨年晚會邀請到韓國人氣女團MAMAMOO輝人、蔡健雅、玖壹壹等大咖表演。（圖／三立提供）
🟡2025年台南跨年晚會卡司

主持人：吳建恆、徐凱希

演唱會卡司：李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、@onefive孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年

電視直播：TVBS

網路直播：2025台南好Young臉書
 

▲黃偉哲公布耶誕跨年第3波卡司，韓男神李俊昊將在台南跨年。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲公布耶誕跨年第3波卡司，韓男神李俊昊將在台南跨年。（圖／台南市政府提供）
🟡2025年高雄跨年晚會卡司

主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠

演唱會卡司：「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊

電視直播：華視、年代MUCH台、壹電視綜合台

網路直播：中華電信MODHami VideoLINE TODAYETtoday新聞雲陳其邁 Chen Chi-Mai FB高雄市政府FB高雄旅遊網FB華視綜藝頻道YT
 

▲高雄跨年「六金級」卡司重磅登場，粉絲們千萬別錯過。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄跨年「六金級」卡司重磅登場，還有「韓國傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK，粉絲們千萬別錯過。（圖／高雄市政府提供）

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