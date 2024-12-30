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行政院發言人李慧芝日前稱，財政收支劃分法修正後未設定生效日期，總統公布後3天內就會生效，明年度總預算可能需重編。結果行政院主計總處主計長陳淑姿卻稱「我們沒有要重編呀」。對此，國民黨立委王鴻薇今（30）日怒批，搞半天行政院才是最大的假訊息發布中心，向全國發表假訊息的李慧芝根本就不適任，應該立刻下台。立法院財政委員會今針對「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」進行專題報告，王鴻薇在質詢時，分別點名行政院副秘書長李國興、財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿，一一請教三位，有誰向李慧芝說過財劃法修正，114年預算要重編？然而三位備詢時，全部都搖頭否認自己有向李慧芝說要重編。王鴻薇痛批，行政院開記者會是何等重大的事情？當天財政部長、主計長都還分別向財政委員會請假，沒有來備詢，就為了參加行政院的這場記者會，兩人就在李慧芝的旁邊當人形立牌。而搞了半天這場記者會根本就是假消息發布會，騙人民財劃法修正預算就要重編。王鴻薇表示，財劃法修正這麼重大的事情，竟然放任一個行政院發言人出來胡說八道、放假訊息，搞到今天財委會還要為這個假訊息進行專題報告。這樣公開向全國發表假訊息的發言人根本就不適任，應該立刻下台。