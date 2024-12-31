NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月31日賽程，共有7場比賽進行，焦點之戰為東區龍頭克里夫蘭騎士對決西區金州勇士，騎士近期狀況絕佳拿下6連勝，勇士則是在昨才終止近期3連敗。目前勇士則是排名西區第9，距離第8的明尼蘇達灰狼，但領先第10的聖安東尼奧馬刺只有0.5場勝差，明日雙方交手勇士勢必得全力搶勝。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：騎士交手勇士焦點之戰
📍比賽背景
這是勇士與騎士在本季第2度碰頭，上一次雙方交手勇士在上半場遭到騎士嚴防，上半場結束就落後多達43分，是今年勇士上半場落後最多的比賽，雖然在第3節打出41:29的攻勢，但仍無力回天，終場就以117:136不敵騎士。明日雙方交手，勇士除了在防守端不能失常，進攻端勢必得找到更多突破口。
📍數據對比
騎士本季場均得分123分（聯盟排名第1），勇士場均得分為112（聯盟排名第10）。
騎士本季投籃命中率為50.6％（聯盟排名第1），勇士本季投籃命中率為44.7％（排名聯盟第24）。
📍雙方關鍵球員
騎士：騎士仍是以Donovan Mitchell與Darius Garland作為進攻核心，兩人場均分別能砍進23.6分與20.6分，此外兩人除了進攻外，更能有效與雙塔Jarrett Allen、Evan Mobley搭配，Mitchell與Garland場均分別都能貢獻4.7助攻與6.4助攻。
勇士：上次雙方交手，勇士還未引進Dennis Schroder，明日比賽中Schroder是否能與Stephen Curry帶領勇士打出新氣象是關鍵。目前Schroder為勇士出賽6場，場均上場27.5分鐘，能拿下8.7分、4助攻、1.7籃板，與在籃網時期的表現有些落差。
🟡NBA2024-25例行賽12月30日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：騎士VS勇士 11:00
愛爾達ELTA.TV：騎士VS勇士 11:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
這是勇士與騎士在本季第2度碰頭，上一次雙方交手勇士在上半場遭到騎士嚴防，上半場結束就落後多達43分，是今年勇士上半場落後最多的比賽，雖然在第3節打出41:29的攻勢，但仍無力回天，終場就以117:136不敵騎士。明日雙方交手，勇士除了在防守端不能失常，進攻端勢必得找到更多突破口。
📍數據對比
騎士本季場均得分123分（聯盟排名第1），勇士場均得分為112（聯盟排名第10）。
騎士本季投籃命中率為50.6％（聯盟排名第1），勇士本季投籃命中率為44.7％（排名聯盟第24）。
📍雙方關鍵球員
騎士：騎士仍是以Donovan Mitchell與Darius Garland作為進攻核心，兩人場均分別能砍進23.6分與20.6分，此外兩人除了進攻外，更能有效與雙塔Jarrett Allen、Evan Mobley搭配，Mitchell與Garland場均分別都能貢獻4.7助攻與6.4助攻。
勇士：上次雙方交手，勇士還未引進Dennis Schroder，明日比賽中Schroder是否能與Stephen Curry帶領勇士打出新氣象是關鍵。目前Schroder為勇士出賽6場，場均上場27.5分鐘，能拿下8.7分、4助攻、1.7籃板，與在籃網時期的表現有些落差。
🟡NBA2024-25例行賽12月30日賽程表：
| Chicago
| @ Charlotte
|8:00 AM
| New York
| @ Washington
|8:00 AM
| LA
| @ New Orleans
|9:00 AM
| Denver
| @ Utah
|10:00 AM
| Cleveland
| @ Golden State
|11:00 AM
| Philadelphia
| @ Portland
|11:00 AM
| Dallas
| @ Sacramento
|11:00 AM
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：騎士VS勇士 11:00
愛爾達ELTA.TV：騎士VS勇士 11:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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