NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月31日賽程，共有7場比賽進行，焦點之戰為東區龍頭克里夫蘭騎士對決西區金州勇士，騎士近期狀況絕佳拿下6連勝，勇士則是在昨才終止近期3連敗。目前勇士則是排名西區第9，距離第8的明尼蘇達灰狼，但領先第10的聖安東尼奧馬刺只有0.5場勝差，明日雙方交手勇士勢必得全力搶勝。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：騎士交手勇士焦點之戰

📍比賽背景

這是勇士與騎士在本季第2度碰頭，上一次雙方交手勇士在上半場遭到騎士嚴防，上半場結束就落後多達43分，是今年勇士上半場落後最多的比賽，雖然在第3節打出41:29的攻勢，但仍無力回天，終場就以117:136不敵騎士。明日雙方交手，勇士除了在防守端不能失常，進攻端勢必得找到更多突破口。

📍數據對比

騎士本季場均得分123分（聯盟排名第1），勇士場均得分為112（聯盟排名第10）。

騎士本季投籃命中率為50.6％（聯盟排名第1），勇士本季投籃命中率為44.7％（排名聯盟第24）。

📍雙方關鍵球員

騎士：騎士仍是以Donovan Mitchell與Darius Garland作為進攻核心，兩人場均分別能砍進23.6分與20.6分，此外兩人除了進攻外，更能有效與雙塔Jarrett Allen、Evan Mobley搭配，Mitchell與Garland場均分別都能貢獻4.7助攻與6.4助攻。

勇士：上次雙方交手，勇士還未引進Dennis Schroder，明日比賽中Schroder是否能與Stephen Curry帶領勇士打出新氣象是關鍵。目前Schroder為勇士出賽6場，場均上場27.5分鐘，能拿下8.7分、4助攻、1.7籃板，與在籃網時期的表現有些落差。


🟡NBA2024-25例行賽12月30日賽程表： 

Chicago

   @  Charlotte

 8:00 AM          
New York

   @  Washington

 8:00 AM          
LA

   @  New Orleans

 9:00 AM          
Denver

   @  Utah

 10:00 AM          
Cleveland

   @  Golden State

 11:00 AM          
Philadelphia

   @  Portland

 11:00 AM          
Dallas

   @  Sacramento

 11:00 AM          

🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：騎士VS勇士 11:00

愛爾達ELTA.TV：騎士VS勇士 11:00

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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