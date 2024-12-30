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▲蓋彼與九紫影業的合作將會朝LGBTQ的內容發展。（圖／九紫影業提供）

▲九紫影業團隊，左起九日映像負責人黃旭民、「網紅教父」黃冠融、蓋彼、那對夫妻Kim、《民雄鬼屋》監製劉楓棋。（圖／九紫影業提供）

百萬網紅「那對夫妻」Nico品筠、Kim京燁今（30）日驚喜宣布新計畫，將加入由「網紅教父」黃冠融、九日映像負責人黃旭民以及《民雄鬼屋》監製劉楓棋三方成立的「九紫影業」豎屏短劇市場創作， 8歲大女兒妮妮明年也將推出單曲。「九紫影業」計畫3年內投資製作100部台灣精品豎屏劇，上看百億商機，黃旭民擁有多年電視劇及節目製作經驗，投入近億元的硬體設備全力支持，黃冠融自2011年開始創辦多個平台擅長社群行銷，至今經營累積超過數千萬粉絲數千億流量，曾培育蔡阿嘎、這群人、那對夫妻、頑Game等多名台灣超級網紅。劉楓棋曾監製《民雄鬼屋》及《可不可以，你也剛好喜歡我》等多部電影，擁有豐富的媒體資源及版權經驗，能調動龐大的藝人資源，以長片經驗讓九紫打造出台灣電影級豎屏劇，黃冠融表示，九紫影業希望號召各方對於竪屏劇有興趣的品牌方與夥伴加入，第一波宣告助陣的包括百萬網紅「那對夫妻」及「蓋彼 Gabi SDK」，他們將以編導身分加盟，各自提供擅長的內容題材。那對夫妻將先貢獻「親子」系列故事，Kim表示，相較自己的頻道，與九紫影業的合作在製作規格及專業度皆能再提升，能更有深度地討論育兒觀念及技巧經驗，甚至加入喜愛的音樂創作。他提到女兒妮妮明年將推出單曲，即有融入劇作的可能性。蓋彼原本就擅長以卡通方式探討兩性話題，與九紫影業的合作會朝向「LGBTQ」領域發展。她說過去皆以橫頻創作，此番合作將挑戰直立格式。且瞄準較成人的層面，尺度可以更大，口味也較重，會有同志也有跨性別，從愛的多元性別裡去翻轉故事。