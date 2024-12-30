我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Q4爆紅台股榜成中小型股天下！神達、立基奪冠亞。（圖／Yahoo奇摩股市）

今（2024）年第四季「十大爆紅台股榜」，冠軍由神達拿下，LED封裝業者立碁則拿下第二，而受到AI熱潮帶動，相關概念股電池大廠順達因未來機器人帶動鋰電池商機受到關注，成為第三名，綜觀第四季台股榜，由中小型股橫掃全榜成唯一贏家，AI相關概念股更爆紅占榜逾半數。Yahoo奇摩股市今（30）日公布五大財經榜單，包括第四季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」、「十大熱搜台股及ETF榜」、2024年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」，本季冠軍由神達搶下，因其與Intel、AMD合作開發產品的利多獲關注；LED封裝業者立碁在矽光子題材加持下，吸引投資人目光，拿下第二名。電池大廠順達因未來機器人帶動鋰電池商機，引起投資人關注，排名第三。光通訊廠的眾達-KY受益於AI運算帶動傳輸速度的高需求排名第四，第五則為鴻海集團旗下的鴻準），因參與鴻海研發的AI伺服器液態冷卻機櫃獲關注，而通訊廠友訊受惠於中國網通廠TP-Link資安危機的轉單效應成焦點，排名第六。第七名為受AI影響，提高企業數位轉型需求、關注機器人研發議題入榜的軟體代理廠零壹，第八為聯光通、第九為電子零組件廠菱光，生技廠順藥則因其研發的腦中風進入解盲階段成話題排行第十。