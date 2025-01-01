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▲劉以豪（左）、柯佳嬿（右）飾演因一見鍾情步入婚姻的夫妻。（圖／Netflix提供）

▲《零日攻擊》講述台海戰爭。（圖／零日攻擊臉書）

▲《化外之醫》張鈞𡩋（左）飾演的醫生和許安植飾演的檢察官，在劇中因立場不同而產生衝突。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲劉詩詩在《掌心》中飾演江湖遊醫。（圖／翻攝自微博）

▲2025追劇攻略。（圖／社群中心製表）

今（1）日是2025年的第一天，今年也有許多籌劃許久的精彩戲劇要和觀眾見面，《NOWnews今日新聞》精選4部話題新作，包括柯佳嬿、劉以豪主演的《童話故事下集》、高橋一生、連俞涵合作的《零日攻擊》、張鈞甯和越南影帝連炳發攜手的醫療劇《化外之醫》，以及正在瘋傳已經和吳奇隆離婚的劉詩詩，和竇驍合作的陸劇《掌心》，想必能引來不少話題。Netflix華語獨家愛情清醒喜劇《童話故事下集》由打勾勾娛樂有限公司製作，金馬最佳劇情短片《講話沒有在聽》編劇、剪輯、導演三棲的李念修編導，金牌製作人黃薇夏製作，聯合柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等實力派卡司領銜主演，金鐘影帝傅孟柏特別演出，聯手打造2025年情人節最細膩幽默的愛情「清醒」喜劇。該劇揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。🟡劇名：《童話故事下集》播出日期：2025年2月14日主角：柯佳嬿、劉以豪平台：Netflix戲劇《零日攻擊》描述台海戰爭一觸即發，透過不同面向，勾串起在戰爭威脅下，關於人性操控、政治爾虞我詐的故事。日本男演員高橋一生首度參與台劇演出，飾演一名台日混血，與連俞涵飾演的新聞主播在學生時期曾是戀人，戰爭敏感時機久違重逢，兩人都在猜測對方真實目的。首次參與台灣作品，高橋一生事前為角色做足功課，中英日三種語言台詞轉換無礙，並表示每個體驗都很新鮮，工作人員及對手演員也十分專業、敬業。連俞涵則笑說，要演男神前任，內心壓力不小。🟡劇名：《零日攻擊》播出日期：未定主角：高橋一生、連俞涵、杜汶澤平台：未定在《化外之醫》的超前導預告中，劇情瞬間進入緊張刺激的刑警追緝大場面與驚心動魄的醫療手術現場。越南醫生究竟為何來到台灣？當他遇見張鈞𡩋之後，似乎人生發生了翻天覆地的變化。預告結尾他提出的懸念問題：「我為什麼要逃？」成為影集最大的懸疑。預告中不僅充滿懸疑與娛樂性，也能從中窺見劇情以寫實角度觸及社會議題，深信《化外之醫》將使台灣醫療影集推向新高峰。其中最引人矚目的莫過於張鈞𡩋、蔡亘晏（爆花）和連炳發撞擊出的精彩醫護現場火花。影集中不僅有大型急救場面，還揭示了許多醫療黑幕，也呈現出台灣的醫療困境。🟡劇名：《化外之醫》播出日期：未定主角：張鈞甯、連炳發平台：公視懸疑古裝劇《掌心》由劉詩詩、竇驍主演，徐嬌、鄭業成、張予曦等人亦有演出，該劇講述唐中宗嗣聖年間，醫學世家遺孤「顧清」化名葉平安踏上尋仇之旅的故事，融合了懸疑、醫術、催眠和愛情的元素，這也是劉詩詩首次挑戰懸疑古裝劇類型，拍攝期間，官方微博已經曝光許多劇照，劉詩詩的美顏已經引來許多討論，想必播出時能吸引更多關注。🟡劇名：《掌心》播出日期：2025年1月1日主角： 劉詩詩、竇驍平台：優酷