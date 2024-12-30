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樂天桃猿前段時間公布60人保留名單，38歲老將陳鴻文並未名列其中，目前尚未傳出與他隊簽約消息，但論經驗、本季一軍成績與調度靈活性，放眼今年自由市場，對於亟欲補強牛棚深度的球隊而言，陳鴻文依舊會是不錯選擇。陳鴻文於2023年轉戰樂天桃猿，近2年總計為球隊出賽59場，論成績雖不到頂尖，但合計吃下93.1局、其中還包含9場支援先發，穩定吃局數、還能添增球隊調度靈活性，若非樂天桃猿處於換血階段，任勞任怨的陳鴻文理應獲得留隊肯定。攤開陳鴻文本季帳面數據，防禦率4.15相較2023年3.42看似退步，但不論每局被上壘率、被安打率與FIP都較前年更佳，甚至在投球局數相比2023年，少去6.2局情況下，多投出3次三振。陳鴻文過往以球威壓制作為主要武器，但隨著年齡漸長，球速也逐年下滑，面對這個警訊，陳鴻文本季修改投球姿勢，從原本正投改為側投，此改變不僅他本人認為成效不錯，球季中時任樂天桃猿投手教練的許銘傑也認為，陳鴻文改動作後球威確實有所上升，連帶讓他本季在直球均速再度下修至138公里情況下，三振率反倒有所提升。樂天桃猿日前已宣布不會回簽戰力外選手，儘管陳鴻文年齡稍長，但最大優勢莫過於豐富經驗與角色靈活性，與仍在一二軍間遊走的年輕投手相比，陳鴻文近2年還保有長駐一軍實力，在另名戰力外牛棚左投賴鴻誠傳出回鍋富邦悍將消息出來後，陳鴻文確實是當前自由市場上，最具即戰力的選擇。